Fue el pasado mes de enero cuando el secreto mejor guardado de Shakira (46) hasta la fecha, musicalmente hablando, vio la luz. Tras Te Felicito y Monotonía, la colombiana estrenó su primera colaboración con el productor argentino Bizarrap, BZRP Music Sessions #53 que, apenas 24 horas después de su publicación, lograba posicionarse en el número uno de las canciones más escuchadas de Spotify, y superar los ocho millones de reproducciones en YouTube. El tema llegaba, cabe recordar, apenas unas semanas después de que la artista y Gerard Piqué (36) sellaran su acuerdo de separación en la ciudad condal ante el juez, e iba dedicado, precisamente, al ex jugador del FC Barcelona y a su actual pareja, Clara Chía (24).

«A ti te quede grande y por eso estás con una igualita que tú», «Del amor al odio hay un paso», «Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también», «Cero rencor bebé. Yo te deseo que: te vaya bien con mi supuesto reemplazo», «Cambiaste un Ferrari por un Twingo», son algunas de las frases que Shakira dedica al deportista.

Shakira y Bizarrap en la ‘Session 53’. / Instagram

Y lo cierto es que el tema, pese al éxito, podría no haber visto jamás la luz, según ha contado la propia Shakira en una entrevista en exclusiva para el programa Primer Impacto de Univisión, donde se ha abierto en canal y ha hablado de sus nuevos y próximos proyectos profesionales, sus planes de futuro, y su nueva vida junto a sus hijos dos hijos en común con Piqué, Milán y Sasha, de once y nueve años, respectivamente, en Miami. «No pensé que iba a ser tan emblemática, eso no me lo imaginaba. Mucha gente alrededor mío y de mi equipo me dijo: No, no vas a sacar esa canción Shakira. ¿En qué estás pensado? No, no, tienes que cambiar la letra», ha comenzado diciendo.

«Yo dije que no, que no soy una funcionaria de las Naciones Unidas ni una funcionaria pública. Yo soy una artista y tengo realmente que expresarme, expresar lo que siento y cómo lo siento. Y esa libertad de expresión no es negociable», ha añadido, rotunda.

Shakira en una entrevista para un medio / YouTube

Asimismo, preguntada expresamente por la recepción del tema y por el apoyo y reconocimiento de sus fans como estandarte, Shakira ha reconocido que «ahora más que nunca y en este momento, después de tantos desafíos que me ha tocado vivir, es cuando más mujer me siento, más entiendo el significado de ser mujer. Me siento representada en tantas mujeres también… ya sé que hay muchas que se sienten identificadas conmigo, pero el sentimiento es recíproco. Me siento hermanada con tantas mujeres que han pasado lo mismo que yo o situaciones peores».

Se eliminó parte de la letra original

Shakira no entró así en negociación alguna de publicar o no el hit. Sin embargo, sí se conoce que antes de que viera la luz, el tema sufrió algunas modificaciones en cuanto a la letra, tal y como desveló el tercer componente, junto a la natural de Barranquilla y a Bizarrap, de la canción: Keityn, un joven artista colombiano galardonado con la Cruz de Bolívar por el Congreso de la República de Colombia en 2022, por sus aportes a la industria musical colombiana y que, además, ha sido nominado en dos ocasiones a los Grammy Latinos 2022 con Te Felicito.

Shakira durante un partido de baseball / Gtres

«Se eliminaron frases por miedo a que Gerard Piqué emprendiese acciones legales contra Shakira. Cambiamos partes porque luego podían pasar cosas…Cambiamos los versos varias veces, hasta que encontramos el punto exacto, sin pasarnos, pero tampoco sonar suave. Yo propuse el ‘sal-pique’, que originariamente iba a ser un ‘a ese ají le falta más pique’, y Shakira sacó el ‘clara-mente’, que era algo que tenía que estar en la canción sí o sí. Eso de ‘yo valgo por dos de 22’ nunca se me habría ocurrido a mí. Fue de ella. Es muy dura. La compositora de eso fue Shakira. Yo simplemente la ayudaba a a rimar, pero la compositora fue Shak», explicó.