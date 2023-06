Shakira (46) vuelve a ser protagonista de los titulares de la crónica social por su nueva canción, antes incluso de que ésta vea la luz. Ha sido este jueves cuando se han filtrado a la prensa algunas de las imágenes del videoclip así como fragmentos de la letra de Copa Vacía, el tema que la colombiana estrenará junto a Manuel Turizo (23), a nivel mundial, en las próximas horas; y que, de nuevo, podría tener referencias a su ex pareja, el futbolista Gerard Piqué (36), y a su actual pareja sentimental, Clara Chía, como ya ocurriera con Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, Te Felicito o Monotonía.

Según el periodista Joaquín Prat, el nuevo tema de la colombiana, que formaría parte del disco que Shakira tiene previsto publicar el próximo mes de septiembre, se escribió «cuando la cosa con Piqué estaba revuelta». «Del móvil habla mucho Shakira en esa letrea, que canta con su compañero colombiano Manuel Turizo», ha explicado en El Programa de Ana Rosa. Algo que ha hecho, precisamente, que los fans de la artista no hayan tardado en analizar y buscar algún doble significado que pudiera tener que ver con la relación que tuvo la natural de Barranquilla con el padre de sus hijos, Milán y Sasha, de nueve y once años respectivamente.

Shakira en un partido de baseball / Gtres

«Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía», «Siempre estás ocupado con tanto negocio. Estaría bien, mi amor, un poquito de ocio», «Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo», «Relájate aquí en el sofá y dame tu atención», son algunas de las frases que se ve cantar a la colombiana junto a Turizo en un videoclip cuya estética parece sacada, literalmente, del último éxito de Disney, La sirenita, dirigida por Rob Marshall, a partir de un guion escrito por David Magee y Jane Goldman, y una historia de Magee, Marshall y John DeLuca: Manuel Turizo se sumerge en el mar y es entonces cuando ve a una sirena [Shakira]. En el siguiente plano, el cantante saca en brazos a esa sirena del agua.

Shakira / Instagram

Shakira se sincera sobre su separación de Gerard Piqué

El que se espera que sea un nuevo éxito de Shakira verá la luz apenas unos días después de que la cantante concediera una entrevista a un medio británico y confesara, por fin, cómo se entero de la infidelidad de Gerard Piqué con Clara. La artista desveló que se enteró de la infidelidad del ex jugador del FC Barcelona, al tiempo que lo hizo de la hospitalización de su padre, William Mebarak (91), cuando tuvo que ser ingresado de urgencia tras sufrir una caída grave. «Él fue a Barcelona a consolarme después de que me consumiera la tristeza por mi separación. Mientras estaba en la primera comunión de Milán, mi padre resultó gravemente herido en un accidente. Todo sucedió a la vez. Mi casa se estaba desmoronando. Me estaba enterando a través de la prensa que me habían traicionado mientras mi papá estaba en la UCI», explicó.

Shakira durante un partido de baseball en Valencia / Gtres

«Pensaba que no iba a sobrevivir a las dificultades. El hombre que más he amado en mi vida, mi padre, me estaba dejando cuando más lo necesitaba. Pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado. He pasado por la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, la pena, la esperanza, el engaño, la esperanza de nuevo, la emoción. Tantas emociones y sentimientos que a veces parecen mezclados, que no parecían poder coexistir dentro de mí, que he podido desenredarme solo a través de mis canciones, entenderme mejor. No para explicarme ni justificarme, sólo para comprenderme y tolerarme», añadió entre lágrimas.