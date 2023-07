La declaración de amor de Piqué mientras Shakira vuelve a la guerra con Hacienda

Un nuevo episodio más en el entramado de Shakira y Piqué. Aunque esta vez por separado. Se ha cumplido un año desde que la que era una de las parejas más estables de la crónica social de nuestro país puso punto final a su historia de amor. Primero llegaron los rumores de infidelidad por parte de él, luego un comunicado con el que dieron portazo la década que pasaron juntos. Desde entonces, el ex futbolista mantiene un romance con Clara Chía mientras la cantante no ha hecho pública ninguna relación.

Shakira y Gerard Piqué en la Caja Mágica de Madrid. 2019/ Gtres

La decisión de Gerard Piqué y Chía en todo a lo relacionado con su romance es la de mantenerse, en la medida de lo posible, alejados del foco mediático. Aunque es una tarea complicada, ya que son dos de los personajes más buscados desde que se supo que lo suyo iba en serio. Sin embargo, el pasado lunes, 17 de julio, el empresario rompió las reglas del juego y dio unas declaraciones en las que habló del amor.

El contexto de lo ocurrido transucurrió en el marco de la reciente transmisión del programa de la Kings League, en Twitch. Durante la conversación, Piqué se refirió a su vida personal, específicamente sus sentimientos hacia Clara. Esta declaración de amor ocurrió cuando Ibai Llanos, su amigo y socio, en tono de broma dijo que Piqué no sabía lo que es amar. «Tienes que encontrar el amor, no conoces el amor todavía», dijo Llanos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gerard Piqué (@3gerardpique)

Palabras que no le parecieron del todo bien al que fuera una de las estrellas del Fútbol Club Barcelona, quien de inmediato repondió: «¡Qué estás diciendo, tío, tú siempre atacándome! Yo he encontrado el amor ya», aseguró Gerard. Aunque no mencionó de manera directa a Clara Chía, teniendo en cuenta que se encuentran en una relación el mensaje iba directo a la joven.

Gerard Piqué: » Yo he encontrado el amor ya» ❤🧡❤🧡 pic.twitter.com/2qrHZBVrMc — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) July 18, 2023

Por otro lado, Shakira, que ya está afincada en Miami, Estados Unidos, junto a sus dos hijos, vuelve a primera plana mediática, pero esta vez no tiene nada que ver con sus éxitos musicales. La colombiana está a la espera de que comience el juicio contra ella por presuntamente defraudar 14,5 millones de euros, que tendrá lugar en noviembre. A esto se suma que el Juzgado de Instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat, Barcelona, ha abierto un procedimiento derivado de la querella presentada por Fiscalía por dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública por el IRPF e impuesto sobre el patrimonio del ejercicio 2018.

Esta misma mañana, durante la emisión de El programa de Ana Rosa, Antonio Rossi ha arrojado más información al respecto y ha asegurado que, a lo largo del día de hoy el equipo legal de la cantante emitirá un comunicado al respecto para esclarecer los hechos que la señalan y la colocan, una vez más, en el ojo del huracán.