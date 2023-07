El llamativo gesto que confirma el radical cambio de actitud de Clara Chía

Han pasado varios meses desde que Clara Chía y Gerard Piqué decidieron no esconder más su amor frente a los medios. Pese a que no es muy habitual ver como la pareja comparte fotografías de su romance en las redes, lo cierto es que sus pasos se han convertido en uno de los más seguidos de la crónica social del país. Es por eso que, en varias ocasiones hemos podido conocer de manera improvisada cómo se comporta la desconocida y recién llegada a la esfera pública, Clara Chía, frente a los focos.

Analizando su habitual comportamiento, es frecuente ver como la joven siempre ha preferido mantenerse al margen de todo lo vinculado con lo mediático, pese a que su nombre se ha convertido en uno de los más populares tras comenzar un romance con uno de los hombres más conocidos de España. No obstante, su manera de proceder siempre ha sido la misma: seria y sin pronunciarse sobre ninguna de las informaciones que le señalaban directamente como protagonista. No obstante, esto parece estar cambiando y es que, tal y como se recoge en las imágenes que se han difundido a través de un video de TikTok, Chía ha mostrado inesperadamente su lado más alegre y desconocido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gerard Piqué (@3gerardpique)

El exazulgrana y la joven se encontraban en una heladería de Barcelona y fue cuestión de segundos que se vieran arropados por un gran número de fans que querían fotografiarse y charlar con ellos. Inesperadamente, lejos de agobiarse y de huir de las masas como ha hecho hasta ahora, Clara se ha mostrado mucho más desenvuelta y desinhibida ante la situación, llegando incluso a acceder a hacerse varias fotografías con algunos de los fans. Una actitud que, sin duda, ha llamado la atención de muchos de los presentes, quienes han destacado que es la primera vez que ven a la joven sonreír.

Este cambio de actitud llega justo unos días después de que la pareja acudiera por primera vez en conjunto a un evento familiar, concretamente a la boda del hermano del ex futbolista, Marc Piqué. Como adelantó este propio medio, el catalán iba a aprovechar la celebración para pedir matrimonio a su novia y, casualidad o no, justo después del enlace, Clara se muestra mucho más feliz y tranquila. Fuentes de alta solvencia han confirmado a Look que después de la boda, la que forma parte de la plantilla de Kosmos salió con una sonrisa de oreja a oreja, dejando en evidencia la alegría que sentía en ese momento y que parece que sigue sintiendo por ahora.

Por otro lado, hemos podido saber que el hecho de que Clara se sienta más relajada, amable y simpática está muy vinculado a que se ha liberado dentro de la familia de Piqué, donde le han acogido como una más del clan desde el primer momento. Por ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre la posibilidad de que se suban al altar para formalizar su noviazgo pero, sin duda, el cambio radical de actitud de Chía llama bastante la atención a muchos.