Gerard Piqué revoluciona la red con sus consejos para una primera cita

Gerard Piqué ha sorprendido en la King’s League con unos inesperados consejos. En la última jornada, el ex deportista no dudó en hablar de sus recomendaciones para una primera cita. Sin duda, un tema un tanto controvertido, si se tiene en cuenta la situación personal del catalán, que se separó el pasado año de la cantante Shakira y que su relación con Clara Chía acapara titulares de manera recurrente.

Gerard Piqué en una imagen de archivo. / Gtres

Por primera vez y de forma insólita Gerard Piqué ha hablado de cuáles son sus recursos a la hora de intentar conquistar a una mujer. En una animada conversación con sus compañeros, el empresario ha contado cómo suele actuar él en las primeras citas. «Primera cita, obviamente primero se sienta la señorita en cuestión. Segundo, siempre la mujer mirando al restaurante y el hombre mirando a la pared. Esto es de ser ‘gentleman’», ha explicado el ex deportista, ante las risas de sus compañeros, algunos de los cuales se han mostrado muy críticos con la forma de pensar de Gerard Piqué. Por ejemplo, el presidente del Rayo Barcelona, Spursito, se ha quejado abiertamente de esta forma de proceder del ex de Shakira. «No, no, es que esto son estereotipos. No, es que no me gusta. Yo me voy», ha dicho antes de levantarse.

A pesar de las críticas y del revuelo que se ha generado ante las revelaciones de Gerard Piqué, el catalán no ha dudado en defenderse. «¿Cómo que esto es un estereotipo? Me cago en los estereotipos. Hay que ser elegante», ha sentenciado el empresario, que se ha mostrado firme en sus opiniones.

Gerard Piqué en la Kings League / Gtres

Aunque ha hablado de cuestiones personales, en esta ocasión Piqué no ha dicho nada de su propia experiencia ni ha aludido a su romance con Clara Chía, con la que se ha especulado en los últimos tiempos que tiene la intención de dar un paso más y contraer matrimonio. Habrá que esperar a ver si con el tiempo se confirma esta intención, ya que ambos han sido siempre muy reservados con su relación.

Los dardos de Shakira

Curiosamente, estas declaraciones de Gerard Piqué en el entorno de la King’s League se han producido prácticamente al mismo tiempo que su ex pareja, la cantante Shakira, haya sacado al mercado el vídeo de su último tema, Copa vacía, junto a Manuel Turizo. Después de los dardos de la colombiana al ex futbolista en la serie de temas que ha ido publicando desde que se conociera su ruptura -algunos más duros que otros-, en este último tampoco faltan las alusiones a Gerard Piqué , sobre todo, con algunas reflexiones en las que la artista muestra su descontento por el tiempo que dedicaba el catalán a otros temas, como su faceta profesional, en lugar de prestar atención a su relación. «Siempre tan ocupado con tanto negocio, estaría bien, mi amor, un poquito de ocio. Relájate aquí en el sofá y dame tu atención», dice la de Barranquilla en una de las estrofas de la canción, cuyo videoclip ya ha acumula numerosas visualizaciones y va a convertirse en otro gran éxito en su carrera.