El Camp Nou se ha convertido en el escenario perfecto para la gran final de la primera copa de la King’s League, competición amateur de fútbol 7 fundada por la empresa de Gerard Piqué, Kosmos. De esta manera, el empresario ha vuelto a pisar el césped del que ha sido su hogar por tantos años mientras perteneció al Fútbol Club Barcelona.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kings League InfoJobs (@kingsleague)

No lo ha hecho solo, sino junto a sus dos hijos, Milan y Sasha, pero también ha asistido su novia, Clara Chía. Piqué ha hecho su aparición estelar a bordo de un helicóptero. Una vez ha aterrizado en los aledaños del estadio ha sido recibido en medio de una gran expectación, ya que han sido 90.000 personas las que han presenciado desde las gradas este momento histórico con el que ha puesto el broche de oro a su gran proyecto tras su separación de Shakira.

Sin embargo, parece ser que, aunque es una realidad que Piqué y Clara Chía atraviesan un gran momento en su relación, lo cierto es que, parece ser que, por ahora, prefieren vivir lo máximo posible su relación en un discreto segundo plano.

Y es que, la joven no se dejó ver en el estadio junto al empresario, pero sí consta que abandonó el evento en el mismo coche que el exfutbolista. Un encuentro que fue captado por las cámaras, pero que trataron de evitar a toda costa.

Han pasado ya nueve meses desde que Piqué y Shakira anunciaron su ruptura. Una historia de amor que comenzó en 2010 durante el Mundial de Fútbol celebrado en Sudáfrica, enclave en el que la colombiana puso la nota musical del evento con el histórico Waka Waka. Sin embargo, nada hacía presagiar que una de las parejas más estables de la crónica social de nuestro país llegara a su fin de una manera completamente inesperada, el pasado mes de junio y a golpe de comunicado. Eso sí, después de que comenzaran a circular rumores de infidelidad por parte del ex futbolista.

Ambos ya han hecho sus vidas por separado, de hecho, en las próximas semanas Shakira pondrá rumbo a Miami (Estados Unidos) para comenzar una nueva etapa desde cero mientras Piqué se quedará instalado en la Ciudad Condal.

Recientemente, en una entrevista a El País, el dueño de Kosmos reveló que «la gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce, el resto no me importa». «Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo», dijo sobre su situación actual. Sobre la separación mediática indicó que «cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos. Se trata de protegerlos, ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre».