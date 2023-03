Gerard Piqué y Clara Chía: unidos y a conjunto contra viento y marea

El inicio de la relación entre Gerard Piqué y Clara Chía está siendo cuanto menos complicado. Pese a que ha pasado ya casi un año desde que se dio a conocer la ruptura entre el ex futbolista y Shakira, son muchos los seguidores de esta última que consideran una traición en toda regla el hecho de que el que fuera compañero de vida de la de Barranquilla haya encontrado el amor tan pronto. No obstante, poco parece importar esto tanto al deportista como a su actual pareja, que parecen disfrutar de su incipiente romance contra viento y marea.

Tanto es así, que en la última ocasión tanto él como la joven han sido captados disfrutando de una cita romántica con la que dejan entrever que entre ellos no existe ningún tipo de crisis. Y es que, demostrando así las palabras que pronunciaba recientemente a la hora de admitir que era su novia quien se encargaba de aconsejarle en términos de moda, Piqué ha reaparecido en compañía de Clara Chía con un total look vaquero, al igual que ella. Para ello, la pareja ha combinado pantalones denim y una cazadora a tono, todo ello al más puro estilo oversize, apostando así por la comodidad como principal aliada en lo que ha resultado ser una declaración de intenciones en toda regla para aquellos que piensan que ambos no han formado uno de los tándem más consolidados del panorama nacional.

Es por ello que en la televisión catalana, y concretamente en el programa Planta Baixa, se ha filtrado una imagen de los dos como si de dos recién enamorados se tratase, comportándose como cualquier pareja de a pie y haciendo caso omiso a los comentarios que ponen su historia de amor en la picota, dejando que el tiempo hable mientras por otro lado Shakira rehace su vida ciñéndose a lo profesional.

De esta manera, Piqué y Chía han tenido oportunidad de salir del tríplex en el que reside el catalán para hacer un plan más común y que aparentemente parecía pasar desapercibido para los medios de comunicación. Sin embargo, al ser una pareja tan sonada, ha resultado imposible que no sean captados por las cámaras de la prensa, demostrándose así que se dan la mano cuando pasean y que se refieren el uno al otro con la palabra «amor», una manera muy romántica con la que se dirigen la palabra.

Sea como fuere, lo que está claro es que el que fuera futbolista del FC Barcelona ha cerrado tajantemente su capítulo amoroso con Shakira como principal protagonista. Aunque llevaban más de una década unidos, finalmente el catalán decidía poner punto final a su noviazgo, enzarzándose ambos en una guerra por la custodia de sus dos hijos en común en la que la colombiana se ha alzado como ganadora, quedando tan solo unas semanas para que ponga rumbo a Miami de manera definitiva.