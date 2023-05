Gerard Piqué se ha convertido en el protagonista de esta jornada. Pese a que se va a cumplir en unas semanas un año desde que salió a la luz su ruptura con Shakira, lo cierto es que siguen saliendo informaciones que le colocan en primera plana mediática. La última de ellas corresponde a la modelo brasileña Suzy Cortez, conocida como Miss BumBum, que ha revelado que había recibido varios mensajes, algo inapropiados, del empresario

«Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró, me pidió mi número de teléfono y me mandó un mensaje. De regreso a Brasil me mandó un mensaje directo a mi Instagram, preguntándome cuándo volvería a Europa y preguntándome cuánto medía mi trasero», ha revelado la modelo de OnlyFans al El diario NY.

La brasileña ha asegurado que nunca quiso responder las peticiones de Gerard por respeto a Shakira, con quien estaba por aquel entonces. «Fue él quien me mandó mensajes directos. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus mujeres», ha agregado Cortez.

«Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora voy a contar todo lo que sé y que me pasó a mí. Me enviaba desnudos, pero yo no los abría. Incluso, me ofreció un jet para recogerme en Londres. Me parece que eso es una falta de respeto. Shakira no se merecía eso», ha dado a conocer.

El nuevo dardo de Shakira

Al margen de la vida de Piqué, que sigue viviendo en Barcelona junto a su actual pareja, Clara Chía, Shakira ha iniciado una nueva etapa de su vida al otro lado del charco, en Miami, Estados Unidos, junto a sus dos hijos. Precisamente, los pequeños se han convertido en los grandes protagonistas del nuevo tema de la colombiana al que ha titulado como Acróstico.

«Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, ¡es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños! No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá», escribía Shakira en un post al que acompañó con una parte del tema. Canción que se ha convertido en todo un éxito en las últimas horas, y es que ha alcanzado más de 42 millones de visualizaciones en Youtube desde que se publicó el pasado lunes, 15 de mayo.