Gerard Piqué y Shakira se han posicionado en la primera línea mediática de los últimos meses después de anunciar públicamente su ruptura, la cual ponía fin a una historia de amor que comenzó hace más de una década. La decisión de tomar caminos por separados ha abierto una guerra entre ambos de la que medio planeta ha sido testigo. La de Barranquilla ha utilizado las letras de sus recientes hits para lanzar alguna que otra indirecta al futbolista y a su actual pareja, Clara Chía. Mientras tanto y, por ahora, el deportista ha optado por el absoluto silencio frente a las cámaras aunque, en alguna que otra ocasión, sí que ha sacado tajada a las alusiones que ha recibido desde los estribillos de las canciones, acudiendo en un Twingo a sus compromisos laborales y portando un reloj Casio en su muñeca.

No obstante, el fin de su noviazgo con la intérprete de Te felicito ha supuesto un gran varapalo emocional ya que, a raíz de su ruptura, sus dos hijos junto a su madre se han instalado definitivamente en Miami el pasado mes de abril. Desde entonces, su relación con lo más pequeños está separada por miles de kilómetros. No obstante, según el acuerdo de la expareja y la información aportada por el abogado de Piqué, Ramón Tamborero, el ex azulgrana podrá disfrutar de ellos diez días al mes en Estados Unidos o fuera del país, más allá de los periodos vacacionales.

Pese a que su vida ha dado un giro de 180 grados, cabe destacar que su ámbito profesional goza de un gran éxito. Muchos definen a Piqué como un hombre con un olfato tenaz para aprovechar todas las oportunidades de negocio. Su carrera siempre ha estado centrada en el don con el balón pero, en noviembre de 2022, en medio de toda la polémica de su ruptura, el deportista anunciaba su retirada del fútbol profesional, colgando así las botas que tantos premios le han otorgando y abriendo la puerta a otros horizontes.

Entre todos los proyectos que maneja alejados de la primera división del balompié nacional, sin duda la Kings League se ha posicionado en su vía de ingresos más popular y rentable. Piqué es el encargado de presidir dicha liga y, con el paso del tiempo, se trata de un negocio que atrae cada vez a más anunciantes y seguidores. Su socio principal es Ibai Llanos y junto a él han creado una alternativa de juego de fútbol 7 en el que participan ilustres exjugadores en los diferentes equipos que componen la competición.

Su primera temporada fue todo un éxito y la llegada de la segunda entrega no está dejando indiferente a nadie. En un principio su característica principal era que solo se podía consumir a través de streaming pero, en este segundo split, Piqué ha conseguido llegar a un acuerdo con Mediaset para que los partidos de cada jornada sean emitidos a través de sus canales. Cierto es que las cifras de audiencias de la pequeña pantalla aún no han registrado lo esperado ya que, según varios expertos, el público joven preferiría seguir consumiendo el contenido de los partidos de la mano de la plataforma de Twitch. No obstante, aunque su salto a la televisión no haya sido del todo perfecto, sus datos en redes siguen posicionando al formato como todo un éxito profesional de la expareja de Shakira.

Tras este breve análisis, lo que queda claro es que 2023 está siendo un año completamente agridulce para Gerard Piqué ya que en paralelo a estar viviendo un gran varapalo sentimental en su ámbito familiar vive un momento lleno de ganancias y éxito en cuanto a su faceta profesional.