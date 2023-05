Ibai Llanos desvela el peso que ha perdido desde comenzó su plan ‘fit’

Ibai Llanos está en su mejor momento. Y no lo decimos nosotros, sino él mismo, con resultados en la mano por si alguien dudase. Al margen de su exitosa faceta profesional como creador de contenidos en streaming, el vasco está de enhorabuena porque está en el camino de conseguir el físico que quiere. Ibai ha empezado un proceso de adelgazamiento que le ha hecho perder una cantidad nada desdeñable de peso y él mismo ha contado su proceso.

He perdido 12 kg estos últimos dos meses. 8 de ellos estas 3 últimas semanas. Estoy en mi mejor peso de los últimos 3 años (tampoco era muy difícil) Nuevo vídeo del cambio físico.https://t.co/6WKpGZXbY0 — Ibai (@IbaiLlanos) May 6, 2023

El streamer nunca ha escondido que el asunto de su sobrepeso era algo que le preocupaba. Afortunadamente, ha logrado encontrar dónde estaba el problema por el cual todos sus esfuerzos eran en balde. Ibai da algunas claves en su último vídeo de YouTube: «A nivel de alimentación he tenido un cambio de chip importante, porque uno de los problemas que tenía es que tenía muchas cenas, de reunión, comidas… y ahora básicamente he parado esto. Tenía muchas cenas y ahora he parado de ir y prefiero comer y cenar en casa lo que me toca porque tengo tendencia a pecar», comunica.

Bien es cierto que el compaginar la vida social con un proceso de adelgazamiento podría significar un hándicap. Sin embargo, el que algo quiere, algo le cuesta. De este modo, Llanos cuenta algunos entresijos de su plan fit: «He juntado esta alimentación mucho más estricta con un plan de ejercicio que hemos cambiado. Teníamos una pista de pádel que hemos reconstruido en una cancha de fútbol para hacer diferentes entrenamientos, y lo hemos juntado con paseos, con ejercicios de gimnasio».

Ibai ha desvelado en su último contenido que ha perdido una cantidad de «8 kilos en las últimas tres semanas». No obstante, esto es solo el principio y relata que «queda muchísimo por avanzar. Ahora mismo estoy en mi peso más bajo en dos años y medio. Para mí es un gran paso». A esta cantidad habría que sumarle los kilos de los que se había desprendido anteriormente: «He perdido 12 kilos estos dos últimos meses».

Dentro de este hito personal hay una mujer que podría haber sido clave, convertida en mejor apoyo para Ibai Llanos: Carmen Cardenete. Ella es la novia y compañera de vida desde 2015, según desveló él mismo durante una entrevista concedida al periodista deportivo español, Siro López: «Nos conocimos en un evento [Gamergy] de Madrid. Trabajábamos para diferentes empresas y nos conocimos ahí», expresó. «Ella estudió periodismo, marketing y publicidad y estuvo trabajando para una empresa de Jorge Lorenzo (35) que vendía de todo: gafas, ropa… Y era ella un poco la jefa de marketing. Ahora ella trabaja con los chicos de mi equipo, les ayuda mucho… Nos echa un cable a todos», dijo.