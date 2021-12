Nacido en Bilbao el 26 de marzo de 1995, Ibai Llanos puede presumir de ser uno de los streamers o creador de contenidos más seguidos no solo en España sino en el mundo e incluso de haber traspasado las fronteras 2.0, para ser también popular entre la gente en general, especialmente dentro del mundo del deporte. Esta Nochevieja Ibai Llanos probablemente se cuele en la casa de miles de españoles que seguirán las campanadas de fin de año con el joven, que estará acompañado del mítico presentador Ramón García. Pero ¿quién es Ibai Llanos y por qué se ha hecho tan famoso?

La historia de Ibai Llanos comienza cuando con solo 15 años abre un canal de YouTube en el que juega y comenta partidas de Call of Duty junto a sus amigos. Estamos hablando del año 2010 y aunque YouTube ya había despegado y había otros muchos gamers haciendo lo mismo, en España todavía no existía un «boom» al respecto.

Llanos llena su canal de contenido siempre relacionado con videojuegos y de este moco comienza a hacerse un nombre en el mundo YouTube. En 2014, con solo 19 años, hace una audición como locutor en la Professional Video Game League en Bilbao, España. La Professional Video Game League o LVP es una de las mayores empresas de Esports de España.

Transmiten Call of Duty, League of Legends, FIFA y muchos otros juegos. Es precisamente en la LVP donde logra su primera gran oportunidad y desde entonces los fanáticos de League of Legends lo adoran. Pronto comenzaría a hacer trabajos para League Of Legends EU LCS y Worlds. Además, también como narrador de la LVP participa en Fortnite y FIFA y no solo eso, sino que da el salto al mundo del fútbol cuando en 2018 es invitado al palco de comentaristas de dos de los partidos de fútbol de La Liga: Barcelona vs Athletic de Bilbao y Real Madrid vs Atlético de Madrid. Meses antes, en diciembre de 2017 había abierto su canal de Twitch, la plataforma en la que ahora es todo un «dios».

Firma para G2 Esports y la pandemia

En febrero de 2020 Ibai firma por G2. Trabaja para ellos como streamer y creador de contenido. Pero llega la pandemia, el confinamiento y es entonces cuando Llanos comienza a hacerse famoso e incluso viral. Seguro que todos le recordamos con el vídeo en el que alentaba a los estudiantes de la selectividad de 2019. Hace uno nuevo y lo adapta a la pandemia y a los estudiantes que se examinan el año pasado. Vuelve a hacerse viral, pero debido al encierro son muchos los que se aficionan a su canal tanto en YouTube como en Twitch donde comienza a crecer y crecer hasta el punto de acumular casi 8 millones de seguidores en el primero y casi 9 millones en el segundo.

Por otro lado, Llanos tiene planes de crear una versión virtual de La Liga, llenando el vacío que ha dejado la auténtica liga que por el Covid está suspendida. Incluso jugadores de alto perfil comienzan a confesarse seguidores de llanos. Entre ellos, Sergio Reguilón , el defensa del Tottenham; Borja Iglesias, ahora del Real Betis; y el nuevo compañero de Messi en el PSG, Achraf Hakimi.

Su idea se convierte en un éxito y su liga online cuenta con prácticamente todos los equipos de Primera División de la liga española.

De este modo el 2020 se convierte, a nivel profesional, en el año del despegue de Ibail Llanos que junto a aumentar en visitas sus dos canales, y ese fichaje por G2 eSports, gana el premio al «Mejor streamer del mundo» de los «eSports Awards».

Para despedir el 2020, Llanos organiza el evento solidario «Ibainéfico», con el que logra recaudar más de 200.000 euros y no solo eso, también realiza la emisión en directo desde su canal de Twitch de fin de año, logrando picos de audiencia de más de 550.000 espectadores.

2021, el gran año de Ibai Llanos

Si bien el 2020 no fue un mal año para Ibai Llanos, el 2021 ha sido su gran año en el que ha sido protagonista de grandes noticias muchas de ellas relacionadas con el mundo del fútbol, además, deja G2 Esports y decide crear su propia marca para contenidos relacionados con los eSports.

Pero no solo eso, cuando a comienzos de año comienza una «fuga» de streamers e influencers a Andorra, Llanos se convierte de nuevo en viral cuando declara que no piensa dejar España, donde seguirá trabajando y pagando sus impuestos.

Por otro lado, es entrevistado en el programa de Jordi Évole, donde se presenta al gran público y en el que le vemos como un joven humilde a pesar de vivir ya en un gran mansión en la que vive con otros streamers.

Este mismo año además, Llanos se asocia con Gerard Piqué que se convierte en asiduo en su canal y juntos compran una plaza en la Superliga de League of Legends para crear su propio equipo presentado recientemente bajo el nombre de KOI.

Pero antes de que esto suceda, Ibai Llanos acaba en boca de todo el mundo cuando consigue la primera entrevista con Lionel Messi tras ser presentado por el PSG. La prensa deportiva de todo el mundo se hace eco de la entrevista, pero también muchos se preguntan como es que Llanos ha logrado lo que ningún periodista deportivo ha conseguido.

Pero no es el único éxito de la carrera de Llanos en este 2021 que ahora acaba. El streamer demuestra ser todo un visionario en el mundo del deporte y como hacer de ello todo un acontecimiento virtual, organizando dos campeonatos de pádel (con la participación de varios famosos y streamers) y también el Mundial de Globos que consigue la participación de 32 países y una audiencia de más de 500.000 personas.

Y para acabar el 2021, Llanos se ha llevado recientemente el Premio al ‘Mejor Streamer del año’ por segundo año consecutivo, pero además «dará la campanada» mañana 31 de diciembre cuando se reúna junto Ramón García para retransmitir a través de su canal en Twitch, las campanadas desde la Puerta del Sol de Madrid.