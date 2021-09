Con el auge de plataformas como Twitch, muchos se suelen preguntar cuánto dinero se puede llegar a ganar emitiendo en directo, siendo creador de contenidos o streamer. Uno de los más conocidos sin duda es Ibai Llanos, cuyo éxito cada vez es mayor, llegando a entrevistar a figuras como Messi, Ramos o Piqué, con el que incluso tiene varios proyectos en mente.

Se trata de uno de los personajes públicos más populares de nuestro país, y como tal se embolsa una gran cantidad de dinero, algo que ha quedado claro tras su último descuido. Y es que el vasco, en uno de sus directos a través de la plataforma Twitch, compartió por error su pantalla con todos aquellos que estaban viéndole en ese momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Twitch clips 🇪🇸 (@twitchclips.es)

Y aunque no se trata de una cantidad fija, la cifra que apareció en pantalla fueron 145.800 dólares, unos 125.000 euros aproximadamente, que es lo que había ganado en el último. «¿Esto es lo que he generado? ¿En todo el mes? Me da igual que enseñe esto», dijo Ibai tras darse cuenta que había publicado por error sus ingresos mensuales en Twitch.

Curiosamente, Jordi Évole entrevistó al streamer hace unos meses y calculó que podía ganar a unos 120.000 euros mensuales, algo que ha quedado confirmado con ese descuido de Ibai. El streamer también es noticia durante las últimas horas por dos cuestiones que nada tienen que ver con esto. En primer lugar, porque en una de sus campañas ha recaudado 100.000 para los afectados por el volcán en La Palma, algo digno de elogio. Y por otro lado porque Twitch le baneó por enseñar un pene en directo, y no es la primera vez…