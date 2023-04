Ibai Llanos (28) puede presumir de ser una de las personas más reconocidas de nuestro país -y fuera de nuestras fronteras 2.0-, por su trabajo como influencer, streamer y Youtuber. Y es que desde que comenzara su andadura con apenas 15 años, en el año 2010, comentando partidas de Call of Duty, una serie de videojuegos de disparos en primera persona, de estilo bélico, desarrollada principal e inicialmente por Infinity Ward, Treyarch, Sledgehammer Games, y distribuida por Activision; todo lo que toca el vasco lo convierte en oro, y sus ideas, locas o no, cosechan grandes éxitos.

Prueba de ello es KOI, un equipo de eSports o deportes electrónicos que presentó el creador de contenidos junto al ex futbolista Gerard Piqué (36) en diciembre de 2021, en la temporada de League of Legends, el archifamoso juego de estrategia y acción; y, más recientemente, el torneo Kings League, una nueva competición de fútbol 7 que ha creado la empresa Kosmos, fundada por los dos y que celebró su gran final Four el pasado fin de semana en el Spotify Camp Nou, el recinto deportivo propiedad del Fútbol Club Barcelona, ubicado en el distrito de Les Corts de la ciudad de Barcelona.

Precisamente allí, Ibai fue visto en compañía de una misteriosa mujer a ojos de muchos: Carmen Cardenete, su novia y compañera de vida desde 2015, según desveló él mismo durante una entrevista concedida al periodista deportivo español, Siro López.»En un evento [Gamergy] de Madrid. Trabajábamos para diferentes empresas y nos conocimos ahí», expresó. «Ella estudió periodismo, marketing y publicidad y estuvo trabajando para una empresa de Jorge Lorenzo (35) que vendía de todo: gafas, ropa… Y era ella un poco la jefa de marketing. Ahora ella trabaja con los chicos de mi equipo, les ayuda mucho… Nos echa un cable a todos», añadió.

¿Quién es Carmen Cardenete?

Así, a juzgar por estas declaraciones, Carmen Cardenete, conocida como La Jefa en su entorno, es actualmente la Directora de comunicación y producción de KOI desde su fundación.

Carmen vive en Barcelona junto a Ibai y, pese a que la pareja nunca ha gritado a los vientos su amor, lo cierto es que tampoco lo ha negado. De hecho, durante la presentación de Messi como nuevo jugador del París Saint-Germain Football Club (PSG) en agosto de 2021, en donde el streamer fue invitado de honor, ambos fueron vistos juntos. Asimismo en enero de 2022, cuando el bilbaíno recibió el premio Esland, sus palabras de agradecimiento fueron hacia la joven: «Se lo dedico a Koi jefa, que es la persona que me aguanta. Me levanto cada día con una buena idea y me mandará a tomar por…dentro de poco», señaló.

Sobre sus gustos, está ver series, películas, «dar paseos por el monte con los perros y jugar al baloncesto aquí en casa». «Vemos series, películas, a veces hacemos cosas juntos. Nos gusta comer fuera (…) Tenemos jacuzzi, hacemos cosillas. Pero tampoco son planes espectaculares, porque salimos poco», explicó Ibai en la citada entrevista.