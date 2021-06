Jorge Lorenzo ha dado un paso al frente y ha revelado datos de su vida hasta ahora desconocidos. El expiloto ha conversado con Francisco Rivera para su sección en ‘Espejo Público’, y se ha sincerado sobre cómo vivió la época en la que competía profesionalmente en el motociclismo, el papel que jugó su padre en su carrera y por qué decidió poner punto final a su trayectoria profesional. Una serie de incógnitas que han sido resueltas dos años después de anunciar su retirada.

El que fue tres veces campeón del mundo de Moto GP, ha explicado también cómo se encuentra en su nueva vida. «Yo echo de menos ganar. Siempre he sido muy competitivo, desde pequeño. A mí lo que me gustaba era ganar, más que ir en moto. Lo llevo bastante bien. Soy más feliz que cuando corría porque soy muy perfeccionista y cuando hago algo lo hago al mil por mil. Estaba todo el día pensando en cómo ser mejor, dándole vueltas al tarro», ha asegurado al torero.

Por otro lado, Jorge Lorenzo ha contado cómo fue el papel de su padre en su carrera. “Mi padre me metió en este mundo porque era su pasión. Me construyó una moto cuando tenía tres años. Con esa edad fue mi primera carrera. Mi padre fue como un sargento”, ha desvelado para después hacer una contundente y llamativa declaración sobre su progenitor. “Fue como una especie de Hitler, tipo entrenador de gimnasia deportiva chino o ruso. Me enseñó muchos valores deportivos que me hicieron llegar donde estoy. Como la disciplina… Que nada sucede por suerte, sino por trabajo. Yo llevaba esto en las venas porque mi padre me cuenta que cuando iba a por la calle y veía un escaparate de concesionario de motos me acercaba a mirar la moto. Ganaba a los chicos mayores”, ha explicado.

En cuanto a su retirada, Lorenzo ha dicho que tras “18 años de sacrificio llegó la hora de disfrutar de la vida”. “He ganado carreras con 20 segundos de ventaja y he hecho carreras que he terminado el último. Eres la misma persona, pero te cambia la moto y puede ser el circuito que no te vaya bien o incluso las condiciones meteorológicas influyen. Puedes pasar de ser el mejor de todos a ser el peor. Entre que no me adaptaba al equipo y las lesiones…”, ha comentado el expiloto muy sincero.

«Ahora me ilusiona hacer lo que no hacía antes, principalmente comer lo que me apetece. Los pilotos, cuanto más peso, menos corre la moto, entonces tienes que encontrar el compromiso entre tener músculo y estar fuerte, pero pesar poco. Con 16 años medía más o menos lo mismo que ahora, 1’71, y llegué a pensar 52 kilos, seco y pálido, como un ciclista, pero sin piernas. Ahora peso 70 kilos, casi 20 más», ha sentenciado Jorge Lorenzo.