Iker Casillas le confiesa a Ibai Llanos lo que verdaderamente piensa de Piqué

Iker Casillas ha vuelto a hacer arder las redes sociales con un comentario de lo más polémico, aunque en esta ocasión ha sido en forma de broma. No obstante, su opinión directa y sin filtros sobre un buen amigo como es Gerard Piqué se ha convertido en viral. A continuación, te contamos cómo se ha gestado esta divertida historia.

Ibai Llanos, Piqué y Casillas se han convertido en grandes amigos a raíz de su participación en la Kings League, ideada por los dos primeros. Aunque en el caso de los ex futbolistas su relación ya venía de antes por haber coincidido en la selección española, es ahora cuando más y mejor sintonía tienen.

Tanto es así que se permiten ciertas licencias el uno con el otro. Unas licencias que no se atrevían a tener en aquellos momentos de máxima tensión, con motivo de los históricos partidos Real Madrid vs. Barcelona cargados de adrenalina. Por suerte para su relación, esto quedo ya atrás.

Casillas hoy se levantó amable. pic.twitter.com/ZPlZWdkv2q — Ibai (@IbaiLlanos) February 17, 2023

Una de ellas la ha destapado el propio Ibai Llanos, que ha querido ‘picar’ a Casillas para saber qué opina de Gerard Piqué: «Iker, qué opinas de Piqué, no te parece un poco gilipollas? Sé sincero», le preguntó el creador de contenidos vasco. El ex marido de Sara Carbonero no se cortó lo más mínimo: «Niñato total e imbécil», respondía Iker.

Aunque todo se ha desarrollado en un contexto amable, hubo quien le solicitó a Ibai que juntara al madrileño y al catalán para pelearse en La Velada del año que siempre organiza Llanos: «Lo veo claro: combate estelar de la Velada III: Iker Casillas vs Gerard Piqué. Arde Twitter», escribía el conocido tuitero Don Shelby.

La relación de Iker Casillas con las redes sociales continúa siendo objeto de memes y debate cada semana. Recientemente se le ha criticado por hacer un TikTok en el que aparecía él a bordo de un coche. De repente, una mujer golpea el cristal y él baja la ventanilla. Ella le pregunta dónde va y Casillas acaba por decirle que va en la ‘Ikerneta’, que suba y le lleva.

Iker Casillas y los audios de WhatsApp

El mostoleño se convierte semana sí y semana también en protagonistas en redes. Uno de los momentos más irrisorios tuvo lugar hace un par de semanas, con un audio de más de dos minutos que fue enviado por Piqué en un grupo de Whatsapp de la Kings League: «18 minutos??? Haced captura y publicar, por Dios», contestaba Iker Casillas, sin saber que estaba absolutamente equivocado.

Lo que sucedió es que Casillas confundió la duración del mensaje de voz con la hora a la que Piqué lo había compartido: las 18:04 horas. «Son las 18h de la tarde, espabila”, le dijo el creador de contenido Perxitaa para dejarle realmente mal: «Los minutos son los de la izquierda», finalizó.