Gerard Piqué y Clara Chía ya no esconden su amor. Si bien hace unos días el ex jugador del F.C. Barcelona compartía su segunda foto juntos en la red, ahora la pareja se ha dejado ver en el concierto de Coldplay. Un plan que el catalán ya hizo con Shakira en 2016 y que ellos mismos compartieron en la red. Ahora, los internautas han recuperado ese recuerdo y el post no ha tardado en llenarse de comentarios: «Nada es para siempre». A día de hoy, ambos no solo han pasado página, sino que han cambiado de libro y están reconstruyendo la vida que un día se imaginaron juntos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

Acaparando todas las miradas, Piqué y Clara han llegado cogidos de la mano y derrochando complicidad, sin poder evitar esbozar una sonrisa al ver a las cámaras esperando su llegada. Y es que, aunque ya no tienen nada de qué preocuparse, siempre intentan pasar desapercibidos, algo que no suelen conseguir. Pero no han sido los únicos en vivir esta gira, una de las más aclamadas del año, ya que hasta el Estadio Olímpico Lluís Companys también se han desplazado rostros tan conocidos como Cesc Fabregas, Dani Martín, Manuel Carrasco o Albert Arenas, a quien se le ha estado relacionando sentimentalmente con Victoria Federica en las últimas semanas.

Ninguno de los dos ha querido hacer declaraciones frente a las cámaras de Gtres, aunque su sonrisa ante los rumores de boda han hecho saltar todas las alarmas. Y es que, desde hace apenas unos días, suena con fuerza que la pareja podría estar planteándose pasar por el altar después de una visita a una conocida joyería de Barcelona. Según reveló Tatiana Arús en el plató de [email protected], Gerard Piqué acudió al establecimiento para comprar dos relojes de alta gama y arreglar un anillo; anillo que se ha especulado que podría ser de compromiso. Concretamente, se trata de la tienda de Rabat ubicada en el paseo de Gracia, y los relojes son de la firma Audemars Piguet. Además, una de las trabajadoras les preguntó por un anillo que adquirieron en el pasado. «Se lo están arreglando ya», contestó el catalán. Cabe recordar que el catalán nunca contrajo matrimonio con Shakira, pero parece que su relación con Chía es imparable.

La pareja de moda ha vuelto a demostrar con esta aparición que su relación va viento en popa y a toda vela justo cuando Shakira acaba de lanzar un último tema cargado de significado, Acróstico. La de Barranquilla, ajena a todo lo que está pasando en España, ha vuelto a posicionarse bien arriba en el ranking musical internacional con un tema en el que canta al amor por sus hijos, algo que no habría sentado nada bien al ex futbolista. Sea como fuere, lo cierto es que, a día de hoy, cada uno lleva su camino por separado, la cantante con la música como refugio y el catalán dando una segunda oportunidad al amor de la mano de Clara.