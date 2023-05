Las tajantes respuestas de Piqué a Shakira tras su separación

Se va a cumplir un año desde que comenzaron los rumores de infidelidad de Gerard Piqué hacia Shakira. Poco después se hizo oficial su separación. El 4 de junio emitieron un comunicado conjunto confirmando lo que ya era un secreto a voces: «Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión», explicaron. Eso no fue todo, porque salieron a la luz las primeras imágenes del ex jugador de fútbol junto a su actual pareja, Clara Chía.



Después de varias reuniones en la que los equipos legales de ambos tuvieron que llegan a un mismo punto en común, firmaron los papeles con los que sentenciaron su relación teniendo como objetivo principal el bienestar de sus dos hijos. Fue entonces cuando se supo que Shakira iba a comenzar una nueva vida en Miami, Estados Unidos junto a los pequeños. De hecho, llevan ya varias semanas instalados en la ciudad de Florida.

El 12 de enero será una fecha que Gerard Piqué no olvidará jamás. Fue el día en el que la colombina lanzó el tema Sesión 53 junto a Bizarrap. Tema con el que ha hecho historia dentro de la industria de la música a nivel internacional, pues no hay un rincón en el mundo en el que no se escuche su canción. Hit de lo más pegadizo con el que la de Barranquilla lanza una serie de indirectas, más bien directas, a su ex, su pareja y hasta a su suegra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BZRP (@bizarrap)

«Yo valgo por dos de 11. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio», es parte del fragmento que se puede escuchar. Una declaración de intenciones que, como era de esperar, tuvo una reacción po parte de Piqué. Camino a hacer uno de los directos de la Kings League, Piqué quiso llegar el enclave donde se producen esas grabaciones con un Twingo. De hecho, la marca de automóviles comentó a Lecturas que «el representante de Piqué pidió prestado el coche» y Renault admitió la cesión porque es «publicidad gratis». Además, llegó a lucir un reloj Casio con cierto sentido del humor.

Aunque en todo momento el empresario ha querido hacer gala de su habitual discreción, lo cierto es que no pudo contenerse durante un directo junto con el periodista Gerard Romero, con quien abordó este tema. «No quiero entrar porque es personal, pero el tema de tirar beef, que es la moda… Pero no pensamos las consecuencias a la persona que se lo tiran», reflexionó. «Queda muy bien a título personal, la puta ama, pero luego no pensamos en la otra persona», añadió el pasado mes de abril. Tras estas declaraciones planteó una serie de preguntas: «¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide para que luego digamos: ‘¿Oh, nos hemos pasado’?».

La última reacción de Gerard Piqué

Acróstico es el último tema de Shakira. Una canción en la que, sorprendentemente, participan sus dos hijos. Algo de lo que no parecía ser conocedor su propio padre. En este último proyecto musical de la colombiana describe cómo fue su mudanza de Barcelona, ciudad en la que ha residido los últimos años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gerard Piqué (@3gerardpique)

Como respuesta, Piqué compartía una fotografía junto a Clara Chía, la segunda en su perfil de Instagram. En la imagen aparecen ambos mirando ante el objetivo de la cámara y muy cómplices.