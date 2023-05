El dardo más gordo (hasta la fecha) de Shakira hacia Piqué

El pasado mes de junio, la historia de amor de Shakira y Piqué se acabó. Lo que parecía un cuento de hadas llegó a su fin y ambos pasaron de página. El ex futbolista encontró la ilusión de la mano de Clara Chía y la cantante el refugio en la música. Su dolor traspasó las pantallas y llegó a medio mundo a través de temas como Te felicito, Monotonía o su sesión con Bizarrap cargada de intenciones. Ahora, casi un año después de que su corazón se rompiera por completo, la de Barranquilla ha sacado una nueva canción que ha sido la estocada definitiva.

Desde la lejanía de Miami y dando el pistoletazo de salida a una nueva vida alejada del escándalo y con la compañía de sus dos hijos, Shakira ha presentado Acróstico, con videoclip incluido. Y el lugar escogido para grabar no ha sido casualidad. La artista se ha dejado ver en su antigua casa de Barcelona rodeada de cajas de mudanza, mostrando cómo las luces se van apagando para cerrar una etapa y cómo se cierran las persianas mientras canta a Sasha y a Milan lo importantes que son para ella. Una obra audiovisual cargada de significado en la que han querido participar los pequeños, cantando y tocando el piano demostrando que están muy unidos a su madre, pase lo que pase.

«Se ha de entregar de lleno el corazón aunque le hagan daño sin razón», dice Sasha, haciendo referencia a lo mal que lo ha pasado su madre con toda esta situación. Cabe recordar que el pequeño, al igual que su hermano, no solo ha sido testigo de la separación de sus padres, sino también de las lágrimas de su madre, de la incorporación de Clara Chía a su familia y de una mudanza a un nuevo país en mitad del curso escolar. «Sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy», reza Milan. Un videoclip cargado de miras cómplices, caricias y mucho sentimiento, que termina con los tres abrazados dispuestos a comenzar una nueva vida donde ya no reine la tristeza.

Una forma de gritar a los cuatro vientos que ha enterrado el hacha de guerra para siempre. Shakira pudo desahogarse con cuatro temas virales llenos de indirectas hacia el hombre que le rompió el corazón, pero ya se encuentra en una etapa donde no quiere más dolor. Lo único que está entre sus planes es empezar de cero, volver a ser feliz y rodearse de la gente que más la quiere. Y, como no podía ser de otra manera, entre sus planes se encuentran sus hijos, los pilares de su vida. Pistoletazo de salida a una nueva etapa: «Este año, Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano descubriendo su voz».