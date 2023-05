El dardo definitivo de Shakira a Gerarad Piqué en una jornada cargada de significado

En lo que a lo profesional se refiere, Shakira está deslumbrando, y mucho. Ha pasado casi un año desde que la colombiana sufrió el durísimo varapalo de su ruptura con Gerard Piqué, el cual rehacía su vida casi de inmediato junto a Clara Chía. Pero lejos de hundirse, la cantante ha sabido anteponerse a la situación y sacar el máximo partido al ámbito laboral, razón por la que recientemente se ha coronado como la Mujer del Año con un premio otorgado en la Gala Billboard.

Ataviada con un total look en color negro, la intérprete de Waka Waka se convirtió en el centro de todas las miradas presentes en el Wasco Center de Miami, enclave al que llegaba acompañada por toda su familia. Unos minutos más tarde llegaba el momento de recoger un galardón de lo más merecido y que suponía para ella la oportunidad perfecta para deslumbrar a golpe de discurso repleto de mensajes ocultos hacia el que fuera su compañero de vida.

«No importa si te son fieles, lo importante es serte fiel a ti misma», comenzaba explicando, para después recordar a todas las mujeres del mundo que «somos más fuertes y más independientes de lo que nos han hecho creer», intentando así que todas puedan decidir sobre sí mismas sobre sus respectivos futuros y que no tengan que pensar en cómo actuar dependiendo de los movimientos de un hombre, por mucho que hayan pasado mucho tiempo junto a él como le sucedía a ella misma con el ex futbolista del FC Barcelona: «¿A qué mujer no le ha pasado alguna vez que, por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro, se ha olvidado de sí misma?… A mí me ha pasado más de una vez. Pero también llega un momento en el que una ya no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es».

Después de recoger su premio ante una ovación de todos los invitados, Shakira tuvo oportunidad de fotografiarse con algunos rostros conocidos como el de Maluma, con quien colaboraba hace casi cinco años para sacar a la luz la canción Clandestino. Pero, sin duda alguna, el momento más popular de Shakira ocurría el pasado domingo, 7 de mayo, concretamente en el Miami Grand Prix de la Fórmula 1. Allí fue donde la artista se dejó ver junto a Tom Cruise, disfrutando de la competición mencionada en el palco en el que también estuvieron los hijos de Shakira. Pero eso no fue problema alguno para que ambos pudieran charlar distendidamente, haciendo saltar así las alarmas sobre si cabía la posibilidad de que entre ellos pudiera haber algo más que una amistad. Un detalle que por ahora no ha trascendido y que habrá que esperar para saber si finalmente se trata de algo más o únicamente de un vínculo amistoso. Pero sea como fuere, si algo está claro es que la de Barranquilla está plenamente focalizada en sus éxitos y que, por el momento, no parece que vaya a dejar entrar a un hombre a su corazón de una manera tan sencilla.