Encuentro de impacto entre Shakira y Tom Cruise durante el GP F1

Shakira ha reaparecido por todo lo alto este fin de semana. La colombiana, de 46 años, ha acaparado toda la atención después de que lleve ya unas semanas instalada en Miami, Estados Unidos, tras su traumática ruptura con el padre de sus hijos, Gerard Piqué, de 36 años. La intérprete de Monotonía ha sido vista este domingo, 7 de mayo, en el Miami Grand Prix de la Fórmula 1. Enclave en el que se dejó ver junto a Tom Cruise, de 60 años, y Shakira disfrutaron de la competición desde el mismo palco en el que también estuvieron los hijos de la cantante.

El actor y la cantante compartieron palco, donde pudieron entablar una distendida conversación, tal y como ha trascendido. Esta reaparición de Shakira se produce unos días después de que Piqué visitara a los hijos que tienen en común.

El discurso de Shakira

Horas antes del encuentro con Tom Cruise, Shakira se convertía en la gran protagonista de la gala Mujeres Latinas en la Música, no solo por el reconocimiento que se le otorgó, sino por el contundente discurso que dio después de recoger el galardón por el que se llevó una gran ovación.

La cantante recibió el premio a la Mujer del año por parte de la revista Billboard. Al comienzo de su discurso no dudó en dedicar unas palabras a su madre, Nidia del Carmen Ripool, a quien tanto admira. «A pesar de las dificultades que has enfrentado este año, sigues de pie, con tu amor sin límites y resiliencia», expresó con cariño, haciendo así referencia a los complicados meses que ha pasado su progenitora debido a las hospitalizaciones de su marido y sur propios problemas de salud, ya que sufrió una trombosis en una pierna. «Para mí, mami, tú has sido la mujer del año», añadió con una sonrisa.

También indicó que en esta nueva etapa que está viviendo ha tenido «cambios sísmicos» y es que hace tan solo unos meses puso punto final a su historia de amor con Gerard Piqué, quien a su vez está ilusionado con Clara Chía.»Somos más valientes de lo que creemos y más independientes de lo que nos enseñaron a ser», continuó con su speech. «¿A qué mujer no le ha pasado, alguna vez que, por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro, se ha olvidado de sí misma?… A mí me ha pasado más de una vez», confesó la cantante, abriéndose una vez más tras su traumática separación con el padre de sus hijos. «Pero también llega un momento en la que una ya no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es», añadió después.

Después, continuó diciendo que «el sueño que tenemos de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas». «Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es que si sigues siéndote fiel a ti misma”, apostilló para después finalizar con una sorprendente confesión. “Por ellas, por ustedes, escribí lo que escribí, canté lo que canté, porque solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse», sentenció. De esta manera, el escenario del Watsco Center de Coral Gables (Florida) se convirtió en el enclave perfecto en el que, una vez más, Shakira, abrió su corazón-