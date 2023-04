Gerard Piqué viaja a Miami tras sus vacaciones con Clara Chía

Con el rostro serio, vestido con vaqueros, una camiseta en color gris y gafas de sol oscuras, Gerard Piqué ha llegado a la ciudad de Miami por primera vez desde que su ex pareja, la cantante Shakira, se trasladara con sus hijos a la ciudad de Florida. El deportista ha viajado hasta Estados Unidos para visitar a sus hijos, apenas unos días después de disfrutar de unos días de descanso en compañía de su novia, Clara Chía, en Abu Dabi.

Piqué ha llegado al aeropuerto de Miami solo, sin la compañía de nadie de su entorno, y se espera que pase allí unos días junto a sus hijos, aunque por ahora no se tienen detalles de dónde va a alojarse durante su estancia. Lo que sí se sabe es que en el acuerdo de custodia al que llegaron la cantante colombiana y el ex futbolista se especificaba que Gerard Piqué tendría derecho a pasar diez días al mes con sus hijos. De esta manera, el catalán podría prolongar su estancia en Florida más o menos este tiempo. Hay que tener en cuenta que, según apuntó el diario La Vanguardia, este viaje del ex deportista ha llegado justo unos días después de que se celebrase una reunión entre los equipos legales de Piqué y Shakira, probablemente para ultimar algunos detalles del convenio.

El viaje de Gerard Piqué a estados unidos se produce después de que el ex deportista haya podido disfrutar de unos días de descanso junto a su novia Clara Chía en Abu Dabi, donde se les ha visto cómplices y relajados. Además, el catalán también ha estado en Asturias, en este caso junto a Ibai Llanos, con el que tenía un compromiso profesional. Ha sido esta la última parada de Gerard Piqué antes de viajar a Miami para reunirse con sus hijos.

Por su parte, Shakira está ya disfrutando al máximo de su nueva vida en Miami. La cantante ha podido reencontrarse con algunas de sus amistades, como es el caso de Juan Luis Guerra. De hecho, acudió a uno de los conciertos del artista con su hijo mayor. Aunque de momento está instalada en la propiedad que ya tenía en Miami, parece que en breve podría mudarse a otra zona en la que la privacidad y la tranquilidad están garantizadas. No hay que olvidar que, poco después de llegar a Miami, la colombiana emitió un comunicado pidiendo respeto por la seguridad y la privacidad de sus hijos.

Según se ha podido saber, Shakira ya habría valorado algunas propiedades en la zona de Fisher Island. Esta zona ofrece mayores garantías de privacidad que North Bay Road, donde reside en estos momentos. Es uno de los barrios más ricos de Estados unidos y allí tienen propiedades algunos de los rostros más conocidos del panorama internacional, como Julia Roberts u Oprah Winfrey.