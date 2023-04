Shakira (46) vuelve a ser noticia. Pero esta vez, no por nada que tenga que ver con su (no) relación con Gerard Pique (36) o su reciente mudanza a Miami con sus hijos en común con el ex jugador del FC Barcelona, sino por fundirse en halagos hacía un cantante al que las redes han dado por muerto: Carlos Vives (61).

Ha sido hace escasas horas cuando la colombiana ha sorprendido a sus más de 85 millones de seguidores en Instagram, publicando un vídeo y un emotivo texto en homenaje al cantautor, productor discográfico, filántropo y actor colombiano, por cómo ha logrado, a lo largo de su amplia trayectoria profesional en la industria musical, contribuir a difundir la cultura colombiana en todo el mundo. «Carlos, eres el poeta que hace sus versos con la tierra mía. Un músico extraordinario y más extraordinario aún tu corazón de amigo fiel», comienza diciendo el texto que ha escrito la intérprete de Monotonía.

«Artistas como tú aparecen cada mil años, por eso hoy queremos homenajearte. Lo que has hecho por nuestra Colombia, no lo han conseguido ni políticos, ni filántropos. Gracias por rescatar nuestro folclor y recordarnos lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser. Tú le has llevado a niños, a ancianos, y a quienes no conocían nuestras costumbres, ni hablaban nuestro idioma un pedazo de nosotros en cada canto. Y nos has recordado todo lo que valemos, lo que sentimos. Y cuánto y con qué fuerza llegamos a amar», continúa.

«Tu legado es invaluable porque nos representa a todos. Sigue construyendo por nosotros y vuela alto como un cóndor sobre la sierra. Sigue construyéndolo por nosotros y vuela alto como un cóndor sobre la sierra. Te quiero amigo, te queremos todos», concluye. Y ha sido esta precisamente la parte que ha levantado un sin fin de comentarios a los pocos minutos de publicarse el post: «Casi me da algo…», «Estamos tan acostumbrados a esperar que la gente muera para reconocerle sus labores que todos pensamos que había fallecido», «Leyendo los comentarios para saber si murió» o «Casi me da un paro», señalan algunos usuarios.

Entre Shakira y Carlos Vives existe una relación de amistad de muchos años. Ambos se conocieron allá por la década de 1980 y han sido varias las veces que han colaborado juntos profesionalmente con éxitos como La Bicicleta, en 2016. «La conozco desde muy niña porque desde comienzos de los ochenta llegué yo a la televisión, a la radio, andaba promocionando discos por ahí, las series de televisión, las telenovelas; y ella llegó a Bogotá con su música, nos cruzamos en los estudios», dijo Carlos al diario mexicano El Universal.

Tanto es así, que el cantante fue uno de los primeros en pronunciarse al respecto de la sonada ruptura entre la de Barranquilla y Gerard Piqué. «Es una gran amiga, es una gran artista y yo sólo quiero que sea feliz y que todos sean felices, que nadie salga herido de cosas porque también yo lo he vivido; al final uno quiere lo mejor para todos así las cosas hayan sido difíciles», señaló al ser preguntado expresamente por ello.