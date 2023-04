Las polémicas entorno a la separación de Gerard Piqué (36) y Shakira (46) no cesan. Menos aún después de que la cantante hiciera oficial hace escasos días su mudanza a Miami junto a sus dos hijos en común con el ex jugador del FC Barcelona pese a la negativa de éste que, según informaron Lorena Vázquez y Laura Fa el pasado 1 de abril, «quería que los pequeños acabaran el curso escolar en Barcelona». «Está muy enfadado porque le ha avisado con muy poco tiempo. Desconoce qué día exactamente se mudarán a Miami. El futbolista se muestra en desacuerdo», explicaron.

Resultado de su enfado o no, lo cierto es que apenas unas horas después de que se conociera esta información, el catalán se pronunció como nunca antes sobre las indirectas que Shakira la ha lanzado a él y a su actual pareja, Clara Chía en sus ultimas canciones. Especialmente, en la Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, que la cantante de Waka Waka lanzó en enero con el productor argentino, Bizarrap (24). Lo hizo durante una charla con el periodista Gerard Romero como presidente de la Kings League. «Ahora nos dedicamos a tirar el beef este, que luego la otra ya… Y no quiero entrar porque es un tema personal, pero el tema de tirar beef, que está muy bien y es la moda y el zasca y tal, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental en la gente a la que le tiras el beef», comenzó diciendo.

«Queda muy bien a título personal y oh, la puta ama, y no sé qué, pero no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué alguien se suicide para pensar luego que nos hemos pasado? La gente, tío (…) Yo estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad. Mi año pasado, si me hubiera afectado, era para tirarse de un barranco», continuó.

Pero además, el ex futbolista se mostró también muy crítico con los fans de la interprete de Waka Waka, a quienes calificó de «robots». «Mi expareja, que es latinoamericana (…) No sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella… Barbaridades. No me importa nada, de verdad. Cero. Porque no los conozco de nada, son gente que vete a saber tú, están ahí, no tienen vida».

Unas palabras que si bien no pasaron en absoluto desapercibidas para Shakira, que respondió a con un revelador mensaje en Twitter -«Orgullosa de ser latinoamericana», escribió con las banderas de los países latinos-, tampoco lo han hecho para la comunidad de Spotify, el servicio de música digital que da acceso a millones de canciones sin anuncios. Pues la plataforma ha creado una lista de reproducción que ya está disponible para todos sus usuarios, con el nombre de Orgullosa de ser latinoamericana.

La nueva playlist incluye canciones que la propia Shakira compuso en medio de su ruptura con el ex futbolista del Barcelona, además de otras de cantantes del conjunto de países situados al sur de los Estados Unidos, como La bachata, de Manuel Turizo; Hey mor, de Ozuna y Feid; Por las nubes, de Peso Pluma y Nicki Nicole; y Una noche sin pensar, de Sebastián Yatra, entre otros