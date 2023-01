Shakira no ha sido la única: la música, el mejor arma de los famosos contra sus ex

Con el 2023 recién estrenado, podría decirse que Shakira ha hecho historia. Era el pasado jueves, 12 de enero, cuando la de Barranquilla sacaba a la luz su nueva canción con Bizarrap, tratándose de una declaración de intenciones hacia Gerard Piqué en toda regla y a lo dolorosa e inesperada que ha sido su ruptura. Un movimiento que ha contado con seguidores y detractores a partes iguales, aunque lo cierto es que no es la primera vez que una cantante hace uso de su voz y de su don para dar cabida a un tema que se convierta en un mensaje encubierto hacia su ex pareja.

Cogiendo el testigo de la colombiana nos encontramos a Miley Cyrus con Flowers, el primer single de un nuevo álbum que verá la luz durante el próximo mes de marzo. En el tema en cuestión, la intérprete de Party in the USA ha hecho uso de algunas partes de la letra de When I was your man de Bruno Mars para mandar un recado a su ex, Liam Hemsworth, que en un momento de su noviazgo le habría dedicado la canción mencionada. Algo que recuerda la actriz que dio vida a Hannah Montana, razón por la que ha querido llevar a su terreno una melodía que habla de un chico que tenía que haber tratado mejor a su novia antes de romper su romance.

Rocío Jurado tampoco se quedaba atrás, y antes de que otras artistas hicieran lo propio, la también conocida como «la más grande» abría la veda de indirectas en el panorama nacional con su canción Ese hombre, la cual se convertía en un himno con una letra que no pasaba desapercibida para nadie. No obstante, aún se desconoce si se trata de un mensaje encubierto hacia Pedro Carrasco, o si simplemente había querido calar en las mujeres de España que habían sufrido mal de amores. Por otro lado, Los Amaya hacían lo mismo con su famoso tema, Vete, el cual sigue sonando en un sinfín de eventos pese a haber pasado muchos años de su estreno, siendo todo un lema para las personas que estaban dispuestas a dejar una relación por cualquier motivo de la misma manera que lo hizo Pimpinela en 1982 con su Olvídame y pega la vuelta.

De una manera mucho más dura al más puro estilo de Shakira actuaba Paquita la del Barrio con su Rata de dos patas. Una canción que tiene como objetivo el de pisar a su antiguo amante, el cual habría jugado con sus sentimientos, motivo por el que no tiene reparo en dedicarle una retahíla de insultos. Y por último, cabe destacar también Quemaré tus cartas de La Mosca Tsé-Tsé, un himno de lo más liberador con punto de inicio en Argentina que en cuestión de días dio la vuelta al mundo por su carácter festivo.