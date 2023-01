Shakira lo ha vuelto a hacer. Si no era suficiente con los ataques hacia su ex pareja, Gerard Piqué, a través de su nueva canción, la colombiana ha continuado haciendo de las suyas. Después de salir a la luz su colaboración junto a Bizarrap que no ha estado exenta de polémica, el ex futbolista no ha dudado en contestarle con la misma moneda: haciendo un acuerdo con Casio y llegando a la King League en un Twingo. Pero esta guerra solo acaba de empezar.

Después del golpe del catalán, la de Barranquilla se ha tomado la revancha haciendo una fiesta en su casa con el temazo número uno de las plataformas a todo volumen y la bruja de su balcón saludando a sus suegros. Y es que, a la artista no le ha bastado con mencionar a la madre de Piqué en su canción, sino que además le ha colocado una figura de magia negra en dirección a la cocina de su casa, pues cabe destacar que la vivienda de la ex pareja está justo al lado de la de los abuelos de sus hijos, Joan Piqué y Montserrat Bernabéu.

Como no podía ser de otra manera, después de esto, han sido muchos los medios de comunicación que se han desplazado hasta la puerta de su vivienda para seguir cada paso de la artista. Lo que nadie se esperaba es que, durante la tarde de ayer, sonase a todo volumen su canción hasta en dos ocasiones. Aunque se ha especulado con que lo hacía para que sonase en la casa de sus suegros, ha sido su hermano Tonino quien ha comunicado a los periodistas que lo único que estaban haciendo era festejar el éxito de la canción, que ha conseguido alcanzar el número uno mundial en apenas unas horas y que ya ha pasado a ser historia de la música. En esta fiesta improvisada, Shakira no solo ha contado con el apoyo de sus amigos, sino también de sus fans, que no han dudado en desplazarse hasta su casa para disfrutar de la celebración desde la calle. Y, derrochando buena sintonía, Shakira se ha asomado a su balcón para agradecer el apoyo a su séquito de seguidores: “Gracias por la serenata”.

🧙‍♀️🔊 Shakira has reportedly been listening to her BZRP session on a loop today, where there is also a witch on the balcony pointing at her ex-mother-in-law's house… pic.twitter.com/ZX2qXJG8lB — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) January 14, 2023

Pero este no ha sido el único paso al frente de la intérprete de Te felicito pues, por tercer día consecutivo desde que lanzó su tema, ha vuelto a dejar un mensaje en su cuenta de Instagram. Sonando Quédate de fondo, la colombiana ha publicado un vídeo en el que aparece junto a un grupo de amigas bailando y festejando la vida. «¿Qué sería de nosotras sin las amigas que secan nuestras lágrimas y también celebran los buenos momentos?», ha escrito.

Y es que, este no es el único mensaje que ha dejado reivindicando la figura de las mujeres, pues durante el día de ayer fue franca: «Lo que para mí era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante os que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo aunque otros levantes las cejas».