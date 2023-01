El resurgir profesional de Shakira, marcado por un punto de partida clave

Han pasado siete meses desde que salió a la luz aquel comunicado en el que Shakira y Gerard Piqué anunciaban su ruptura después de más de una década de historia de amor. Desde ese momento, muchos fueron los rumores que apuntaron hacia el ex futbolista como culpable de haber sido infiel a la cantante con una joven de la que posteriormente se pudo saber el nombre: Clara Chía. Ahora, esta chica goza de una relación amorosa aparentemente feliz con el empresario, mientras que entre tanto, la de Barranquilla ha apostado por llevar por un nuevo camino su trayectoria profesional, centrándose en las tendencias actuales para así triunfar sin el apoyo del que fuera su compañero de vida.

Tanto es así, que a lo largo de sus más de dos décadas de dedicación al ámbito de la música, la colombiana se había centrado en un estilo que ha girado más en torno al pop, al merengue o a la bachata. Lo que nadie podía llegar a imaginar es que este último año especialmente estaría marcado por el reggaeton y el trap para la artista, habiendo hecho colaboraciones con algunos de los rostros más destacados de este género que han sido para sus seguidores toda una declaración de intenciones hacia Gerard Piqué.

Fue el 21 de abril 2022 cuando Shakira y Rauw Alejandro lanzaron Te Felicito, una canción que marcaba un antes y un después en la carrera de la intérprete, reuniendo más de 400 millones de visualizaciones en YouTube. Lo que más llamaba la atención de esta unión no era los diferentes estilos de ambos, sino la letra de la canción, la cual parecía ser una clara indirecta hacia el ex futbolista cuando todo apuntaba a que su relación pendía ya de un hilo. Algo que quedaba aún más claro con la llegada de Monotonía, el tema de Shakira junto a Ozuna. Todo un hit dentro del panorama internacional en el que, a lo largo de tres minutos, la cantante hace alusión a una relación monótona que finaliza sin que ninguna de las dos partes tenga culpa alguna.

Pero los mensajes subliminales de la colombiana no han quedado ahí, y hace tan solo unos días, Shakira publicaba la baza definitiva de la mano de Bizarrap. Era el pasado martes, 10 de enero, cuando el argentino se hacía eco de su nueva sesión musical, concretamente la número 53, para la que había querido contar con la de Barranquilla. Un duo que daba lugar a una canción que, sin duda alguna, marcará este 2023 de manera considerable, sobre todo teniendo en cuenta que una parte de su letra es una clara dedicatoria hacia el ex defensa azulgrana: «A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú (…) Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-pique», dice Shakira, sin reparo alguno y demostrando que aún le queda mucho que ofrecer en lo que a su pasión por la música se refiere.