Fuertes críticas a Isabel Pantoja por parte de su telonera en Argentina

Nueva polémica para Isabel Pantoja. Después del reciente éxito que la tonadillera ha cosechado en su gira por las Américas, parece que no todos los que han sido testigo de su triunfo están contentos con la artista. Una de ellas es Susan Ferrer, que pudo hacer de telonera de Isabel Pantoja en uno de sus conciertos.

La artista ha comentado cómo fue la experiencia, que recuerda como algo más bien negativo: “fue horrible”, ha dicho la cantante en unas recientes declaraciones. Susan Ferrer ha comentado lo extraño que le resultó el comportamiento de Isabel Pantoja y la falta de empatía que percibió por parte de la cantante española.

“Cuando llegamos a la prueba de sonido fue todo muy frío. Hace que se cree un ambiente muy hostil alrededor”, ha declarado la cantante, muy sorprendida por la ‘frialdad’ de la tonadillera, que ni siquiera se tomó unos minutos para acercarse a saludarla. Una actitud que, para ella, es algo completamente incomprensible: “Si yo hago un show y viene alguien a abrir esa noche mi espectáculo, lo primero que hago es ir al camerino o mandarle llamar y decirle gracias”, ha dicho Ferrer, que ha confirmado que no tuvo apenas contacto con Isabel Pantoja.

La artista se muestra molesta por cómo se desarrolló todo: “Soy una cantante con muchos años de carrera. No puedo creer que una artista no tenga empatía con otro artista”, ha sentenciado. Susan Ferrer ha confirmado además el ‘blindaje’ de Isabel Pantoja ya que no se le permitió acceder a las zonas reservadas para la española: “No estaba permitido ir al sector donde estaba ella. Fue complicado”, ha recalcado la intérprete.

Susan Ferrer ha comentado que no solo no le permitieron acceder a la misma zona en la que se encontraba la cantante sino que, además, ni siquiera la trataron por su nombre: “No decían: ‘Susan quiere ir al baño’, decían: ‘El soporte quiere ir al baño”, ha explicado la artista, que recuerda la experiencia como una de las peores de su carrera: “Es la primera vez en mi vida que estoy en un escenario y me entran ganas de irme”, ha recalcado. La cantante ha dicho que le encantaría saber por qué marca tanta distancia con la gente.

Según explicaba ella misma, al parecer, antes de la actuación, un diario argentino había publicado que Susan Ferrer iba a ser invitada de Isabel Pantoja en el concierto. Sin embargo, parece que este titular no gustó al entorno de la tonadillera, por lo que ha: “El manáger llamó para decir que ella no me había invitado. Vinieron los Rolling Stones y Los Ratones que fueron su soporte, se hicieron fotos con ellos, brindaron…Fue discriminatorio, por eso no me quedé a ver el show de la señora. Es la segunda vez que compartimos escenario y no pudimos vernos”, ha contado muy indignada.