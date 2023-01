El motivo familiar por el que Gerard Piqué y Shakira han tenido que volver a coincidir

Ha pasado poco más de una semana desde que salió a la luz la Session 53 de Shakira junto a Bizarrap, y sin embargo, la canción sigue siendo uno de los temas estrella a nivel mundial. Aunque las aguas parecían poco a poco ir volviendo a su cauce entre la colombiana y el catalán, la publicación de este tema dinamitaba nuevamente la relación entre ellos por completo, razón por la que al ex jugador del FC Barcelona no le quedaba más remedio que tomarse lo sucedido con humor, haciendo bromas como la de desplazarse en un Renault Twingo o llevar consigo un Casio.

Pese a que no se sabe con certeza cómo ha afectado esta melodía ni al deportista ni a su actual pareja, Clara Chía, lo cierto es que él ha actuado con total naturalidad, siguiendo con sus proyectos pendientes y haciendo caso omiso a la polémica que ha girado en torno a él y que ha hecho que muchos de los fans de la de Barranquilla se posicionen en su contra de manera definitiva. Es por ello que, hace tan solo unas horas, podía saberse que Piqué había viajado a París para estar presente en una fiesta organizada por la asociación de jugadores de la NBA y Sorare, empresa de la que es inversor. Una velada en la que, por unos minutos, el ex futbolista pudo olvidarse de la sonada letra de la canción de su ex pareja, aprovechando además para fotografiarse con jugadores de los Chicago Bulls y Detroit Pistons, además de con Irina Shayk.

Sin embargo, esta escapada no ha durado mucho, y a lo largo de este mismo viernes, Gerard se ha visto obligado a volver a su tierra natal para hacer frente a otros quehaceres que más tienen que ver con lo familiar que con lo profesional. Es por ello que las cámaras de Gtres han captado al empresario yendo a la casa de Shakira para así recoger a sus pequeños y dar pistoletazo de salida al fin de semana. Unos breves instantes en los que el ex jugador azulgrana ha aguardado metido en su coche y con rostro serio y cansado hasta que Milan y Sasha se han montado en el vehículo y han puesto rumbo probablemente al nuevo domicilio del catalán.

De esta manera, todo apunta a que esta podría ser la primera vez en la que Shakira y Gerard han cruzado miradas después de tener lugar la publicación de la Session 53, en la que la intérprete dedica una serie de frases a su ex pareja con las que deja entrever que no está dispuesta a volver con él «ni aunque le llore, ni le suplique». Quizá por eso Piqué mantuviera un semblante tan sobrio durante toda la espera, demostrando así no estar dispuesto a llevar a cabo ningún acercamiento amistoso con la de Barranquilla después de todo lo acontecido en los últimos días.