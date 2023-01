Irina Shayk , Piqué y la foto que está dando la vuelta al mundo

Si Piqué se pensaba que al anunciar su separación la polémica cesaría, se equivocaba. Más de medio año después de comunicar el fin de su historia de amor, un tema lleno de dardos hacia su persona se convertía en éxito mundial. Shakira no dudaba en contar su desamor y cargar contra el hombre que le había robado, y después roto, el corazón. Ahora, mientras la colombiana continúa celebrando su victoria musical, el ex jugador de fútbol ha decidido que poner tierra de por medio es la mejor solución para alejarse del foco mediático.

El catalán ha puesto rumbo a París para ser espectador del partido de la NBA que ha enfrentado a los Detroit Pistons contra los Chicago Bulls en el Accor Arena. Entre los asistentes se han dejado ver rostros tan conocidos como Tony Parker, Naomi Campbell o la mismísima Irina Shayk, que en las últimas horas ha visto cómo su nombre ha sido relacionado con el de Piqué por un curioso motivo.

Aunque se desconoce quién ha tomado la iniciativa, no sería de extrañar que haya sido la modelo la que le ha pedido una foto a Piqué, el hombre del momento. Pero lo cierto es que ambos han dejado constancia de este encuentro con una imagen que ya se ha hecho viral. Según ha informado El programa de Ana Rosa, el encuentro fue rápido, pero cordial.

Al parecer, se hicieron una foto, se dieron la mano en forma de despedida y cada uno se fue por su lado. Además, el ex jugador del F.C. Barcelona, al termina el partido, se fue de fiesta. «Nosotros nos hemos ido porque casi no había nadie y él seguía con su botella de champán», ha confesado Drafteados, unos conocidos youtubers.

El intento de arreglar las cosas

La ruptura de una de las parejas más aclamadas del panorama internacional se anunció en junio, pero presuntamente se produjo dos meses antes, justo cuando la de Barranquilla lanzó Te felicito. Sin embargo, parece que Piqué intentó solucionar las cosas, pero ya era demasiado tarde. «Desde el entorno de Shakira me cuentan que en abril pasado terminan su relación. Un mes más tarde, él se arrepiente y vuelve a casa, pero no resultó y ahí deciden terminar por completo. Yo existía Clara por entonces», ha comunicado Jordi Martín en el programa El gordo y la flaca de Univisión. Ahora, no se plantea ni de lejos una reconciliación, ni tan siquiera una relación cordial entre ellos. Shakira continúa centrada en su trayectoria musical, mientras que Piqué disfruta de su historia de amor junto a Clara Chía. Eso sí, desde que estalló el escándalo de la Session de la colombiana junto a Bizarrap, ni rastro de la joven. Hasta la fecha, nadie ha conseguido una fotografía suya y muchos son los rumores que apuntan a que estaría recluida en su casa a esperar de que pase el vendaval.