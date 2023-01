Los entresijos de los cuernos de Piqué a Shakira: un detective privado, un bote de mermelada…

Meses después de la separación de Shakira y Gerard Piqué, las revelaciones sobre su relación siguen saliendo, especialmente después de su guerra mediática tras la canción de la colombiana y las provocaciones del ex futbolista. Ahora, han salido a la luz nuevos detalles de la infidelidad del catalán a la artista con Clara Chía, y es que la cantante llegó a contratar un detective privado y acabó dándose cuenta por un tarro de mermelada.

Tal y como desvela Univisión, Shakira descubrió que Piqué la estaba engañando con Clara Chía cuando, al llegar a casa de un viaje, encontró una pista dentro de la nevera: un frasco de mermelada vacío fue la clave que confirmó a la de Barranquilla que alguien más había comido de ese bote, confirmando que Piqué le estaba siendo infiel con otra chica. Y es que ni al ex cel Barcelona ni a sus hijos, Milan y Sasha, les gusta la mermelada, de ahí las averiguaciones de Shakira.

Detectives privados de por medio

Shakira y Piqué, separados desde junio pasado, siguen dando que hablar. Ya hace tiempo se conoció que la artista colombiana habría contratado una agencia de detectives privados para descubrir y confirmar los cuernos del ex azulgrana, y algunas investigaciones lograron probar la infidelidad de Piqué con Clara Chía, ahora su novia.

Con todo eso, Shakira no esconde su dolor después de una traición que nunca perdonará. «Lo que para mi era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración. Y este logro no es mío sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras», dijo en sus redes.