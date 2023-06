La esperada reaparición de Gerard Piqué y Clara Chía en una celebración nupcial por partida doble

La semana termina para Gerard Piqué y Clara Chía con una cita ineludible en sus agendas. El hermano del ex futbolista del FC Barcelona, Marc Piqué, se ha dado el «sí, quiero» con María Valls en una ceremonia religiosa que ha tenido lugar durante esta misma tarde de viernes a las 18:00 horas. Un momento de lo más especial en el que se han dejado ver todos los allegados al futbolista, los cuales después han puesto rumbo hasta Sant Andreu de Llavaneres para presenciar una de las jornadas más importantes en la vida de los novios.

Clara Chia y Gerard Piqué en la boda de su hermano. / Gtres

Ataviada con un elegante vestido de tirantes y canalé en tonos dorados, la novia del catalán se ha convertido en el centro de atención de todas las miradas, reapareciendo de la mano de su compañero de vida, el cual ha apostado por un elegante traje azul noche con corbata a tono. Sin embargo, ambos no solo estaban situados en el ojo del huracán por su importante papel en esta velada nupcial, sino también por la información que hace una semana daba LOOK en exclusiva y que apuntaba a que tanto Gerard como Clara habrían escogido el enlace de Marc Piqué para informar a sus seres queridos de su próxima boda, para la cual por ahora no hay fecha escogida.

Los padres de Gerard Piqué en la boda de su hijo Marc. / Gtres

Como no podía ser de otra manera, este paso al frente por parte del ex jugador azulgrana y de su novia resultaba cuanto menos sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta que apenas ha pasado un año desde que se dio a conocer la ruptura del protagonista en cuestión con Shakira después de más de una década de noviazgo. Sin embargo, el corazón de Piqué no tardaba en volver a ilusionarse de la mano de Clara Chía, a quien poco a poco ha ido integrando en su círculo más cercano demostrando que lo suyo va viento en popa y totalmente en serio, y dispuestos ahora a ir más allá con su paso por el altar, algo que el deportista no hizo con la de Barranquilla.

La cuñada de Gerard Piqué, María Valls, en su boda. / Gtres

Aunque aún no han trascendido detalles sobre lo acontecido en la ceremonia ni en el inicio del banquete, todo apunta a que los hermanos Piqué están de celebración amorosa por partida doble. La primera de ellas y más sonada, la de la boda de Marc y María; y la segunda, la de los planes nupciales del hermano del novio y su cuñada con los que Gerard está dispuesto a iniciar una nueva vida con su novia pese a los detractores de su historia de amor, los cuales no han puesto en absoluto fácil la continuidad de ésta contra todo pronóstico mientras que, por su parte, Shakira continúa centrada en su trayectoria profesional y en su nueva vida al otro lado del charco con sus dos hijos.