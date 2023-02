HappyBirthdayShakira y ‘bye bye’ Piqué: el Trending Topic del momento que marca la diferencia

El 2 de febrero es un día especial tanto para Gerard Piqué como para Shakira. Pese a llevar ocho meses haciendo vidas separadas por su ruptura, hay algo que aún comparten el ex futbolista y la cantante: su fecha de cumpleaños. Tanto la de Barranquilla como el catalán han sumado una vuelta al sol a sus respectivas vidas a lo largo de esta jornada, celebrando la colombiana 46 años y el empresario diez menos, 36 en concreto. Sin embargo, la repercusión que ha tenido para ambos este día dentro del universo 2.0 ha sido totalmente distinta, y así ha podido comprobarlo LOOK.

Atendiendo a los hashtag y nombres que han sido Trending Topic a nivel mundial en las últimas horas, ha llamado la atención que Shakira ha acaparado todo el protagonismo de Twitter, permaneciendo en los primeros puestos de la lista mencionada #HappyBirthdayShakira. Muchos han sido los seguidores que han querido dedicar unas bonitas palabras a la artista en uno de sus días más especiales del año, dejando entrever que ahora la apoyan más que nunca, sobre todo teniendo en cuenta que está teniendo que lidiar con la dureza de un desamor sumada a la nueva relación de su ex con Clara Chía. Es por ello que, pese a que la intérprete de Waka Waka ya contaba con un ejército de fans que estaban pendientes de todos y cada uno de sus movimientos, estos han crecido de manera exponencial a lo largo del 2022, siendo cada vez más las personas que se posicionan a favor de Shakira al haber sufrido una situación sentimental muy similar a la suya.

Shaki, pasan los años y aquí seguimos, orbitando en esta amistad tan cósmica que nos brindó la vida. Te felicito, te celebro y te quiero ❤️ pic.twitter.com/xPHgTFbxyc — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) February 2, 2023

Pero no solo ha sido gente anónima la que se ha acordado de la de Barranquilla en su cumpleaños. También lo ha hecho su compañero de profesión Alejandro Sanz, que le ha dedicado un tierno tweet con el que ha demostrado tener un fuerte vínculo amistoso con la protagonista pese al paso del tiempo: «Shaki, pasan los años y aquí seguimos, orbitando en esta amistad tan cósmica que nos brindó la vida. Te felicito, te celebro y te quiero».

36 — Gerard Piqué (@3gerardpique) February 2, 2023

Sin embargo, Gerard Piqué no ha contado con tanto apoyo como su ex durante este 2 de febrero. A raíz de su ruptura con Shakira y posterior romance con Clara Chía, la imagen del ex jugador del FC Barcelona ha quedado deteriorada en algunos aspectos como el amoroso, motivo por el que algunas personas que en su día empatizaron con el deportista ya sea por su éxito profesional o por otros factores, a día de hoy ya no lo hacen. Es por ello por lo que no ha habido apenas rastro de sus seguidores en Twitter, optando él mismo por dejar constancia de su cumpleaños en sus redes sociales al escribir un «36» como símbolo de los años que tiene. Un movimiento que nunca antes había hecho y que marca la diferencia, ya que podría ser toda una declaración de intenciones y una manera de demostrar que, pese a no haber recibido un gran número de felicitaciones, a diferencia de su ex, a través de las redes sociales, sí que va a festejar su día por todo lo alto.