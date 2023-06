Que Shakira está en lo más alto de su carrera musical no es ningún secreto. Desde que su historia de amor se fue a pique -y nunca mejor dicho-, la colombiana no ha dejado de cosechar éxitos, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. El empujón que necesitaba para comenzar una nueva vida centrada en su pasión y, sobre todo, en sus hijos. Ahora, asentada en Miami y con rumores de nueva ilusión de la mano de Lewis Hamilton, la de Barranquilla ha vuelto a ser la protagonista de la actualidad en un momento clave para su ex.

Tal y como ella misma ha anunciado, está a punto de ver la luz su nuevo tema junto a Manuel Turizo, que se convertirá en el hit de verano (reemplazando a Leticia Sabater). Nueva música que podría traer más dardos envenenados hacia el ex futbolista, aunque parece que esa puerta se ha cerrado para siempre. Después de Acróstico, la de Barranquilla ha dejado claro que está centrada en velar por el bienestar de Sasha y Milan, cerrando así una etapa muy bonita que terminó de la peor manera con el padre de sus hijos.

Y, como buena estrategia de marketing, la intérprete de Te felicito ya ha empezado a desvelar algunos detalles de su canción, empezando por una imagen vestida de sirena y terminando por un vídeo que no ha tardado en hacerse viral.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

Mientras surfea las olas, que se ha interpretado como el momento de su vida que atravesó haciendo frente a los problemas y saliendo airosa de ellos, se puede escuchar: «Siempre estás ocupado con tanto negocio. Estaría bien mi amor un poquito de ocio. Relájate aquí en el sofá y dame tu atención. Suena el teléfono usa tu mano conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo». Una estrofa que parece relatar lo que sería una historia de amor en la que la cantante pide tiempo y atención, lo que ha vuelto a poner sobre la mesa si serían indirectas hacia Piqué, que al parecer descuidó su relación hasta el punto de romperla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

Hasta el momento, se desconoce el lanzamiento del tema, pero sería mucha casualidad que coincidiera con el próximo 24 de junio, día en el que se celebrará la boda de Marc Piqué y, tal y como adelantó Look en exclusiva, el catalán y Clara Chía anunciarán su compromiso. Al parecer, la pareja más mediática de la actualidad tiene pensado pasar por el altar para afianzar su relación, y el día más indicado para comunicárselo a sus seres queridos será en un enlace. Porque dicen que de una boda sale otra. De hecho, como informamos en este digital, ya estarían ultimando los preparativos para el anuncio de la buena nueva. Un paso que no se sabe si darán con la recogida del ramo o en algún otro momento de la celebración, pero que es ya una realidad.