Ha pasado un año desde que Shakira anunciase el fin definitivo de su historia de amor con Gerard Piqué. Un año en el que la infidelidad ha volado sobre su vida. Un año complicado en el que la música ha sido su mayor refugio y se ha apoyado en los éxitos que han recorrido el mundo entero. Un año de despedidas, de dolor, de lágrimas y, sobre todo, de nuevos comienzos. Un año que se ha convertido en una oportunidad para volver a brillar como hacía tiempo no brillaba. Un año de cambios, de cambiar de libro y de quererse a uno mismo. Un año en el que la de Barranquilla ha dicho ‘hasta aquí’ y ha emprendido una nueva vida lejos de la ciudad que tanto le hizo sufrir.

A día de hoy, la intérprete de Monotonía es una persona completamente diferente a la de hace 365 días y puede decir orgullosa que ha resurgido de sus propias cenizas. Pero, aunque en este comienzo esté enfocada en sus hijos y su carrera profesional que dejó de lado por el que era el amor de su vida, también ha sacado tiempo para disfrutar, reencontrarse con viejos amigos y volver a sonreír. Y, como no podía ser de otra forma, sobre ella han regresado los rumores de una nueva ilusión con nombres y apellidos: Lewis Hamilton.

La primera cita

Aprovechando e Gran Premio de Fórmula 1 celebrado en la bahía de Florida, la intérprete de Te felicito se dejó ver por las carreras junto a algunos celebrities de todos los ámbitos. Conversó con Tom Cruise (con quien también se especuló que tendría algo más allá que una simple amistad) y, tras finalizar la conversación, decidió irse con Hamilton al restaurante Cipriani, situado en el downtown de Miami. La de Barranquilla fue pillada por algún que otro seguidor que se encontraba en el establecimiento y que no dudó en capturar el momento y subirlo a las redes sociales, desatando un revuelo que eclipsó por completo la ficticia historia de amor con el actor de Hollywood.

La segunda cita

Pero, lejos de quedar ahí, unos días después la cantante y el piloto fueron fotografiados a bordo de un yate con Miami Beach. Aunque llegaron por separado (para no alimentar los rumores) el objetivo de la cámara no falló. Según compartió The Sun, Hamilton estaría intentando conquistar a la colombiana a toda costa e, incluso, llegó a dejarla en la puerta de su casa asegurándose de que estaba sana y salva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

La tercera cita

Y cuando parecía que las habladurías habían cesado, la colombiana regresó a Barcelona (con la excusa de entregar a sus hijos a Piqué) para ser una de las VIP de la Fórmula 1 de Montmeló. Pero, lejos de ser una espectadora más, la ex de Piqué tuvo un puesto privilegiado en el box de Mercedes, escudería de Hamilton. «No te bloqueé de las redes para que veas a la otra en la Mercedes», canta Rauw Alejandro en su canción Te felicito junto a la de Barranquilla. ¿Destino o casualidad?