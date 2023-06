Giro inesperado de los acontecimientos en la trama Shakira, Piqué y Clara Chía, a la que se une una nueva identidad que, como era de esperar, no ha pasado desapercibida. Se ha sabido que Carlos Vives, con quien la colombiana interpretó el ya mítico tema de La Bicileta, en 2017, que ha realizado un movimiento en las redes sociales que ha llamado especial atención. El cantante ha dado like a una de las fotografías que ha compartido el ex futbolista del Fútbol Club Barcelona en su perfil de Instagram. Hasta ahí todo bien, pero resulta que, ha sido en una en la que aparece con su pareja actual, con la que habría sido infiel a la de Barranquilla.

Por muchos es sabido que Vives y Shakira crearon un bonito vínculo y que les une una gran amistad. Muchos usuarios tacharon este gesto como una clara «traición» a la intérprete de Monotonía. Tras lo sucedido, Carlos Vives se ha pronunciado al respecto en América Hoy. Ha confesado que su intención nunca fue dar ese ‘me gusta’ de la discordia a la foto de Gerard y Clara Chía, sino que alguna persona de su trabajo fue quien lo hizo sin que él se diera cuenta.

«Se dijo que dejaste un like en la foto de Piqué y Clara Chía. ¿Eso es verdad?», preguntaba la conductora Ethel Pozo. «No, no no, tengo gente que trabaja para eso, ¿cómo hacen para estar en esto?, yo no tengo tiempo», respondía, incrédulo, en la charla. «Pero no, eso fue un accidente de oficina según lo que me comentaron, porque cuando a mí me comentaron ‘mira que dijiste esto’, yo dije alguien que estaba manejando, de las personas que manejan las cosas y que tienen que revisar, me imagino, cosas ¡pin! (dieron like) y ya me metieron en un lío», explicaba.

El cantante no entendía toda esta polémica que giraba en torno a él por este detalle de la Red, el cual fue borrado más tarde. Según revelaba y bajo su punto de vista, deberían tener más trascendencia los mensajes que comparte a través de su música y no una publicación o reacción en redes sociales. «Pero yo digo, en los últimos años tengo mis mensajes tan importantes para mí, pero me equivoco en like con Shakira y ya esa vaina es increíble. Eso es así, lástima eso es lo que hay», expresaba.

Fue el pasado mes de abril, la noche en la que Carlos Vives fue reconocido por su andadura en la industria de la música, en los Latin American Music Awards, cuando Shakira le dedicó un enternecedor mensaje: «Eres el poeta que hace sus versos con la tierra mía. Un músico extraordinario y más extraordinario aún tu corazón de amigo fiel».

«Artistas como tú aparecen cada mil años, por eso hoy queremos homenajearte. Lo que has hecho por nuestra Colombia, no lo han conseguido ni políticos, ni filántropos (…) «Nos has recordado todo lo que valemos, lo que sentimos y cuánto y con qué fuerza llegamos a amar”, dijo por aquel entonces la ex de Piqué, que ahora vive en Miami, Estados Unidos, junto a sus dos inicios.