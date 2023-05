Fue el pasado 8 de mayo cuando Shakira (46) reaparecía por primera vez públicamente ante los medios desde que se mudara a Miami, junto a sus hijos en común con Gerard Piqué (36), tras su separación del ex jugador del F.C. Barcelona. Lo hizo con motivo del Gran Premio de Miami 2023 de Fórmula 1 que se llevó a cabo en el Autódromo Internacional de Miami Gardens, en Florida, en compañía (y por sorpresa) de Tom Cruise (60).

Los dos se dejaron ver muy cómplices y sonrientes durante toda la jornada y en los momentos previos a que se apagaran los semáforos y arrancase la competición sobre el asfalto de la ciudad al sureste de los Estados Unidos; despertando así los rumores de un posible acercamiento entre ambos más allá de la amistad que les une, en la crónica social y en las redes sociales. «Él está extremadamente interesado en cortejar a la ex de Gerard Piqué, a quien incluso le envía flores para mostrarle su admiración. Shakira necesita una almohada suave sobre la que caer, y esa podría ser Tom», aseguró Page Six, el portal de corazón del New York Post.

Sea como fuere, lo cierto es que las atribuciones a una posible relación entre ellos no habrían gustado a la colombiana, que habría pedido encarecidamente a Tom Cruise detener sus intentos por conquistarla. «Ella no quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción o romance de su parte, solo estaba siendo amigable. Se siente halagada, pero no interesada. Cuando los amigos están en Miami, se reúnen. La prensa quiere crear un romance, pero ella conoce a Tom desde hace mucho tiempo. Está enfocada en su familia», ha confesado Ana Lourdes Martínez, amiga de la familia de la cantante al medio antes citado.

«Shakira la pasó muy bien saliendo con Tom en la Fórmula 1, pero no tiene interés en salir con él (…) Tom fue realmente agradable y ella disfrutó de su compañía, pero no está enfocada en salir con él ni con nadie más en este momento (…) Shakira ha visto los rumores en línea de que Tom la ha estado cortejando, y cómo los fanáticos están interviniendo con sus opiniones, pero cree que es divertido porque simplemente no es cierto. Se divirtió mucho cuando charlaron, pero hasta ahí han llegado las cosas», ha dicho por su parte, una fuente a Us Weekly.

Con estas palabras quedarían a su vez descartadas las informaciones que apuntaban, asimismo, a una incipiente relación sentimental de Shakira con Lewis Hamilton (38), con quien, además de haber coincidido en la misma competición de automovilismo, se dejó ver hace escasos días dando un paseo en yate junto con algunos amigos cercanos y familiares.

Y lo mismo ocurre con Jimmy Butler (33), el jugador de baloncesto estadounidense que pertenece a la plantilla de los Miami Heat de la NBA, después de que la cantante se paseara por las primeras filas del Kaseya Center durante el cuarto partido entre Miami y Boston.