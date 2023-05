Shakira surfea la ola: así combate todos sus problemas y novedades en su vida

Shakira no parece demasiado preocupada por todos los problemas que el 2023 le está poniendo en su camino. Su separación de Gerard Piqué ha abierto un contexto en el que parece que, cuando no son unas cosas, son otras. Los problemas para organizarse con sus hijos son habituales, sobre todo desde que ella se mudó a Miami sin billete de vuelta. La situación no es agradable, como a buen seguro que tampoco lo es para ella ver al padre de sus pequeños posando de lo más acaramelado con Clara Chía.

En definitiva, corren meses tumultuosos para ella, pero ha encontrado la manera perfecta de evadirse de todas estas circunstancias adversas. ¿Cómo? Disfrutando de una pasión que ya tenía en España cuando estaba con Piqué: surfear. Y a la vista está que no se le da nada mal.

Shakira surfing in Miami! 🏄‍♀️🏝️ Shak surfeando en Miami! pic.twitter.com/g2IV74TqKY — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) May 23, 2023

Resulta cuando menos curioso que Shakira haya encontrado en el surf su perfecta válvula de escape. Ya lo hacía cuando residía en nuestro país. La colombiana se marchaba a las playas cántabras de Oyambre, en compañía de Gorka Ezkurdia, el instructor con el que incluso llegó a ser relacionada sentimentalmente.

Ahora se comprueba que aquellas clases magistrales han dado su fruto puesto que surfea con mucha maestría la costa de Florida. Además, ella misma bromea con una frase que parece ser un paralelismo con el momento vital que atraviesa: «Si no hay olas se hacen».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gerard Piqué (@3gerardpique)

Una de las olas que podría haberse encontrado la artista de Barranquilla es ver lo enamorado que está su ex de Clara Chía.

El otro gran cambio en la vida de Shakira

Esta misma tarde se ha conocido que Shakira ha tomado una importante decisión que afecta a su futuro en cuestiones legales. La intérprete de Acróstico ha prescindido de los servicios del despacho que dirige Pilar Mañé en Barcelona.

Así lo adelanta La Vanguardia, quienes también avanzan la próxima batalla legal entre Gerard Piqué y Shakira, que de nuevo tendrá como protagonista a sus hijos. Esta vez será por las cercanas vacaciones de verano. Y es que el colegio de Milan y Sasha en Miami finalizará las clases más tarde de lo que se calculó hace meses, cuando Shakira y Piqué firmaron el acuerdo de custodia, cuando ni siquiera se sabía dónde continuarían los niños su curso, algo que afecta a cómo se van a distribuir las vacaciones.

Tampoco se descarta que Piqué y Shakira vuelvan a verse las caras en los juzgados. En las últimas horas se ha sabido que el ex futbolista del FC Barcelona estaría muy enfadado tras ver cómo la madre de sus hijos los ha sacado en su última canción. La máxima obsesión del catalán es salvaguardar la privacidad y la intimidad de los pequeños. Por ello, ha puesto el asunto en manos de su letrado, Ramón Tamborero, para que valore qué cauce legal seguir y se habla de que podría demandar incluso a la colombiana por el videoclip.