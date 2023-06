Tom Cruise, ‘hipnotizado’ por las caderas de Shakira en su última entrevista

A raíz de su ruptura con Gerard Piqué, a Shakira le han llovido los pretendientes, o eso parece. Especialmente en las últimas semanas, son muchos los nombres de hombres que han sonado en torno a la cantante como candidatos a conquistar su corazón. Uno de ellos el de Tom Cruise, con quien la colombiana estuvo en el Autódromo Internacional de Miami Gardens, en Florida, para presenciar el Gran Premio de Miami 2023 de Fórmula 1. Una ocasión que causaba un gran revuelo entre los seguidores de ambos artistas, que llegaron a creer que entre sus ídolos había algo más que una amistad.

Ante unos comentarios que iban in crescendo, a la de Barranquilla no le quedaba más remedio que expresar su parecer a algunos de los miembros de su círculo más cercano como Ana Lourdes Martínez, la cual revelaba toda la verdad sobre este encuentro en Page Six: «Él está extremadamente interesado en cortejar a la ex de Gerard Piqué, a quien incluso envía flores para mostrarle su admiración (…) Ella no quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción o romance de su parte, solo estaba siendo amigable. Se siente halagada, pero no interesada. Cuando los amigos están en Miami, se reúnen. La prensa quiere crear un romance, pero ella conoce a Tom desde hace mucho tiempo. Está enfocada en su familia», aclaraba, asegurando además que Cruise fue «realmente agradable», gracias a lo que ella «disfrutó de su compañía».

Desde ese preciso instante quedaba bastante clara la idea de que la ex del que fuera futbolista del FC Barcelona no tenía intención alguna de ligar con el actor. Aún así, este último parecía haber quedado muy contento por la cita con Shakira y así lo reflejaba en una entrevista que ahora Jessica Rodríguez ha sacado a relucir: «Ella es tan talentosa… Ella y su familia son personas adorables. Siempre he admirado su trabajo. Ella es una gran persona, sí lo es», comenzaba explicando el intérprete, para después confesar que «sus caderas no mienten» mientras la presentadora hacía referencia a la canción de la protagonista en cuestión, Hips Don’t Lie. Algo que provocaba la risa inmediata del estadounidense, que intentaba quitar hierro al asunto mientras continuaba con su conversación con la comunicadora.

De esta manera, el productor ha dejado aún más claro si cabe su interés por la colombiana, aunque por ahora gocen de una muy buena amistad. Sin embargo, el camino hacia los sentimientos de la cantante podría estar complicándose por momentos a consecuencia de la llegada de otros rostros conocidos como Lewis Hamilton o Jimmy Butler, con quienes Shakira también podría haber congeniado. De hecho, este último es uno de los jugadores más reconocidos de la NBA y concretamente de los Miami Heat, equipo al que la cantante fue a ver jugar en los playoffs levantando toda sospecha.