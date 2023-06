Las grandes incógnitas que rodean la boda de Gerard Piqué y Clara Chía

Suenan campanas de boda. Gerard Piqué y Clara Chía han decidido formalizar su relación subiéndose al altar. Así lo ha podido informar en exclusiva este mismo medio tras consultar fuentes de toda solvencia y muy cercanas a la pareja, quienes sostienen que será el próximo 23 de junio, en la boda de Marc Piqué, cuando la pareja lo comunique oficialmente. Por el momento, pocos detalles se saben más al respecto. No obstante, LOOK ha podido confirmar que tanto el ex futbolista como la joven habrían comenzado a organizar los primeros preparativos de cara a su enlace matrimonial.

Sin duda, será un paso muy importante para ellos. Cabe recordar que, aunque se desconozca una fecha exacta en la que comenzaron su noviazgo, todo parece indicar que llevan compartiendo una historia de amor algo mas de un año y que este movimiento deja entrever las ganas y la ilusión que tendrían de seguir sumando años al lado del otro. Es reseñable echar la vista atrás y recordar que el ex azulgrana nunca dio ese paso con Shakira en 12 años de relación. Pese a que por el momento solo se conoce el gran día que habrían escogido para anunciar su boda, lo cierto es que tras salir a la luz esta decisión, existen ciertas incógnitas que rodean esta ceremonia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gerard Piqué (@3gerardpique)

¿Dónde decidirán darse el «sí, quiero»? Si nos centramos en los orígenes de ambos, es muy probable que Cataluña sea el lugar donde se casen. Barcelona es el lugar que les ha visto crecer y donde mantienen a sus amistades más allegadas junto a sus familiares cercanos. No obstante, es probable que los futuros marido y mujer tengan otra idea en mente para festejar este gran día, como por ejemplo la de viajar a cualquier otro lugar paradisiaco junto a sus invitados, entre otras muchas opciones.

Precisamente, los invitados es otra de las incógnitas que más resuena con fuerza tras la gran noticia. Hace tan solo unos días los medios se hacían eco de que Shakira se negaba a que sus hijos acudieran como invitados a la boda de su tío Marc el próximo 23 de junio. Un movimiento que deja bastante clara la oposición de la cantante a que los menores pasen más tiempo del necesario con la pareja de su padre. El enlace del hermano del deportista supondrá el primer evento familiar al que acudan juntos oficialmente, por lo que ha podido ser también un motivo para que la intérprete de Te felicito se niegue a que sus hijos estén presentes. La boda de Chía y Piqué será el evento que releve el enlace de Marc Piqué y, si juzgamos la última decisión de la colombiana, que sus hijos tengan el consentimiento de su madre para estar presentes en un día tan importante está completamente en el aire.

Se desconoce si el festejo será algo más íntimo o, por el contrario, si decidirán celebrarlo por todo lo alto. De ser así, numerosos rostros conocidos serán invitados al gran convite, entre los que destacaran en mayor medida grande figuras futbolísticas que han afianzado una gran amistad con el catalán. El vestido de la novia, el anillo o las despedidas de solteros son los otros interrogantes que aun están sin resolver y que, con el paso de los meses y de la cercanía de la cuenta atrás, esperamos ir conociendo.