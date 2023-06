Arabia Saudí o el perfecto «plan de pensiones» de alto standing de los futbolistas

No cabe duda de que Arabia Saudí se ha convertido en la mejor opción de los futbolistas a la hora de terminar sus trayectorias profesionales. Es por ello que, a sus 38 años de edad, Cristiano Ronaldo optaba por formar parte de la plantilla de Al Nassr, dando así aún más caché a una Liga Profesional Saudí que no deja de incorporar a algunos de los rostros más conocidos de este deporte entre sus filas. Y es que, el país de Oriente Próximo ya es considerado como el «plan de pensiones» perfecto para todos aquellos jugadores de fútbol que quieren terminar su carrera cobrando un sueldo amplio y con todo lujo de comodidades. Es por ello que el crack portugués no ha sido el único que ha hecho las maletas para mudarse junto a su familia allí, habiéndole cogido el testigo otros compañeros de profesión.

Este es, por ejemplo, el caso de Karim Benzemá. Era hace tan solo unos días cuando el que fuera delantero del Real Madrid confirmaba que, al terminar su contrato con el equipo español, acepta la oferta de Al Itthad por nada más y nada menos que 200 millones de euros al año. Una cifra impensable dentro de La Liga no solo de nuestras fronteras, sino también de Europa, que ha hecho que el francés lo tenga claro a la hora de fichar por el club en cuestión, dando así un giro de 180 grados a su rutina habitual para centrarse en su futuro prometedor.

Aunque hay otros que han optado por cruzar al otro lado del charco para terminar su carrera futbolística, como es el caso de Leo Messi, hay españoles que en su día también tomaron la decisión de viajar hasta Arabia Saudí para probar suerte en este deporte. Este es el caso de Álvaro González, que actualmente juega como defensa en el Al Nassr, equipo al que también se incorporaron otros como David Ospina, Luiz Gustavo, Pitt Martínez o Vincent Aboubakar. También en otros equipos como el Al Hilal han estado Matheus Pereira, Moussa Marega, André Carrillo, Gustavo Cuéllar, Odion Ighalo o Luciano Vietto.

Por ahora, el futuro de otros famosos como Sergio Ramos está en el aire, habiendo ofrecido ofertas desde Arabia Saudí como la del Al Nassr, que estaría dispuesto a pagar al ex internacional español unos 15 millones de euros netos durante dos temporadas. Una gran cantidad monetaria que sería bastante difícil de rechazar, aunque el marido de Pilar Rubio tendrá que pensar si su futuro está ligado al de Cristiano Ronaldo o está más cerca de trabajar con David Beckham, siendo este último el actual presidente y copropietario del Inter Miami, equipo del que podría formar parte el sevillano de cara a las próximas semanas tal y como aseguraba The Athletic. Aunque por ahora, habrá que esperar para saber su decisión con certeza.