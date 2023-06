El gran apoyo de Cristiano Ronaldo en Madrid más allá de Georgina Rodríguez

Con motivo del fin de temporada futbolística, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo no han querido dejar pasar la oportunidad de desplazarse hasta Madrid para atender a una serie de compromisos profesionales, además de disfrutar de tiempo de ocio en compañía de sus hijos y seres queridos en uno de sus enclaves favoritos del planeta. Es por ello que, después de haber celebrado por todo lo alto el sexto cumpleaños de Eva y Mateo, la pareja se ha dejado ver de nuevo en la capital por circunstancias laborales.

Ha sido durante esta misma tarde en torno a las 17:30 horas cuando el Hotel Pestana CR7 de Gran Vía se ha vestido de gala para acoger el evento Aguas Minerales de Ávila, el cual tenía como gran protagonista al ex jugador del Real Madrid. Lo que nadie podía llegar a imaginar es que el crack luso no aparecería solo, sino que lo haría junto a su compañera de vida y la hermana de esta, Ivana, las cuales no han tenido reparo en posar frente a las cámaras y demostrar que son dos de los pilares fundamentales en la vida del portugués no solo a nivel personal, sino también profesional.

Ataviada con un ajustado mini vestido metalizado con escote redondo y tirantes que se ceñía a su figura a la perfección, la de Jaca se ha dejado de fotografiar por los medios de comunicación presentes dejando su rostro al descubierto con una pulida y larga trenza en la que ha recogido su melena. Por su parte, Ivana Rodríguez ha optado por un look más discreto al decantarse por un aterciopelado vestido en color vino, una sencilla chaqueta negra y unos salones rosa pastel con acabado en charol.

Otra de las grandes asistentes a la velada ha sido Irene Junquera, la cual ha ejercido como perfecta maestra de ceremonias de la velada con un moderno traje negro con aberturas en la parte frontal del pantalón y blusa verde a tono. Un outfit al que ha puesto el broche de oro con unas cómodas sandalias con las que demuestra haber dado la bienvenida a la temporada estival en Madrid, pese a que aún las temperaturas son bajas para ello.

Al comienzo de la rueda de prensa, ha podido verse la gran complicidad que existe entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo pese a los rumores de crisis sentimental entre ellos. Ambos permanecen unidos más allá de las adversidades y así ha quedado reflejado, luciendo el deportista una sonrisa en todo momento con la que denota estar atravesando un buen momento pese a los rumores, permaneciendo tranquilo ante la presencia de la prensa y demostrando que su hotel ubicado en pleno corazón de Madrid es uno de los escenarios perfectos para acoger todo tipo de eventos de calidad, contando con un amplio espacio para muchos invitados.