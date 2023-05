El nuevo capricho de Cristiano Ronaldo valorado en 100.000 euros

Pese a que Georgina Rodríguez dejó bien claro en El Hormiguero que Cristiano Ronaldo no era nada materialista, la realidad es que el astro portugués tiene una vida repleta de lujos. Desde coches de alta gama hasta una infinidad de relojes adornan su hogar, y en esta nueva etapa en Arabia Saudí no podía faltar un capricho más. Bien es sabido que el futbolista colabora con varias marcas para darles publicidad y sacar partido de ello, y Jacob & Co es una de sus firmas de cabecera. Como embajador, el jugador del Al-Nassr ha recibido una pieza valorada en 100.000 euros que ya luce en su muñeca.

La empresa de relojes de lujo ha inaugurado una nueva tienda en Arabia, motivo que han aprovechado para crear una pieza exclusiva para Cristiano. Bajo el nombre ‘Heart of CR7 Baguette’, este capricho pertenece a la colección que la marca ha creado con los momentos más icónicos del portugués. En concreto, se trata de un modelo de acero inoxidable en color verde y con la correa a tono, en honor a la bandera de Arabia Saudí. Pero, lo más destacable es la silueta del astro celebrando un gol tallada en la esfera.

«Cuando el estilo se encuentra con la precisión. @cristiano hace alarde de su reloj épico X Heart of CR7 Baguette en la nueva boutique Jacob & Co en Riadh», ha compartido la cuenta oficial de Jacob & Co. El reloj está cubierto de un total de 26 diamantes blancos de talla baguette, motivo por el que alcanza un valor de más de 100.000 euros. Un joya de lujo que llegó a la vida del futbolista el pasado mes de abril y que ahora ha lucido en un día muy especial: «El compañero de marca y amigo, Cristiano Ronaldo, hizo una aparición en la inauguración de la boutique Riyadh de Jacob & Co. El delantero estrella del equipo de fútbol de Al-Nassr lleva puesto el reloj que lleva su nombre y su imagen, el Jacob & Co x CR7 Epic X Heart of CR7».

Pero este no es el primer capricho en relojería que la firma le hace al astro portugués. Ya el pasado mes de enero, cuando fichó por el club de fútbol saudí, la marca le obsequió con un modelo de caja Caviar, hecho de oro blanco de 18 quilates y 388 piedras preciosas de tsavorita verde incrustadas que alcanzaba los 850 millones de dólares al tratarse de una edición personalizada que también llevaba el color verde en honor a la bandera del país.

Entre la colección de Cristiano Ronaldo se encuentran los modelos Bugatti Chiron Tour Billion Baguette, Gran Baguette o Ghost Carbon, entre otros. Esta firma de lujo también ha diseñado piezas para personalidades tales como J. Balvin, Rihanna o Conor McGregor.