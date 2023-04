Aunque ahora Cristiano Ronaldo haya formado una familia junto a Georgina Rodríguez, tiene un pasado como el resto de los mortales. Ahora, ha trascendido un episodio de su vida que le salió caro, literalmente hablando.Resulta que, el astro portugués llegó a vender uno de los coches que tenía para conseguir el teléfono de una mujer de la que había quedado prendado.

Según ha contado The Sun, después de ver a Kymberly Wayt, cantante de las Pussycat Dolls en X Factor quiso tener una cita con ella y movió cielo y tierra para conseguirlo. La historia continúa cuando Rod Thornley, el ex masajista del Manchester United durante la primera época del portugués en el club de Old Trafford fue quien le hizo el favor de conseguirle el teléfono, pero con una importante condición. Thornley negoció y llegó a un acuerdo para poder adquirir el Porsche Carrera de 60.000 libras en 2009. Lo contó él mismo durante una entrevista en el podcast Undr The Cosh, donde dio a conocer que la venta se formalizó al final de la temporada.

«Estamos en marzo/abril y se va al Real Madrid. Todos sabemos que se va a final de temporada. Así que él me dice mientras está viendo X Factor: ‘¿Quién es esta chica?’. Era Kimberly Wyatt de Pussycat Dolls. Él dice: ¿Puedes darme su número?», relata. «Así que me quedó pensando: ‘Y ¿qué me llevo yo de esto? Estoy consiguiendo los números de las chicas de todas partes y no obtengo nada de esto’. Y Ronaldo dijo: ‘¿Te gusta mi coche?’. Tenía un Porsche Carrera descapotable», añade. » Me dijo: ‘Cuando me vaya al Real Madrid, te lo vendo a mitad de precio’. Tardé como diez minutos en conseguir su número», explica.

«Efectivamente, llega el final de la temporada y le digo: ‘¿Recuerdas nuestro trato?’. Le di 30 de los grandes por un coche de 60 de los grandes», recuerda con orgullo. «¡Al día siguiente lo vendí por 60 de los grandes!», agrega alardeando de su gran trato. «Literalmente lo tuve por una noche. Fui a su casa, lo recogí, le hice la transferencia, lo vendí por 60.000 libras al día siguiente y tuve unas vacaciones geniales en las Maldivas ese verano», asegura. Una anécdota que no ha pasado desapercibida y que tuvo lugar mucho antes de conocer a Georgina Rodríguez, con quien comparte su día a día.



Su nueva vida

Antes de estar con la madre de sus hijos, Cristiano Ronaldo mantuvo un romance con la modelo Irina Shayk, pero lo suyo no llegó a buen puerto. Después conoció al que es el amor de su vida, Georgina Rodríguez. Se vieron por primera vez cuando ella trabajaba en Gucci, tal y como la influencer ha relatado en su propio documental de Netflix, Soy Georgina.

«Fue un jueves de verano. Trabajaba en Gucci. Me tocaba salir a las 5 y me llamó un compañero que me quedara media hora más para atender a una clienta. Cuando estaba saliendo de la tienda apareció un hombre guapísimo de casi dos metros acompañado de un niño y de un grupo de amigos. Guapísimo. El niño me saludó muy educado y se rió. Empecé a sentir cosquillas en el estómago. Y pensé: ¿Qué me pasa? No quería ni mirarle, tenía mucha vergüenza», explica en la pieza audiovisual la creadora de contenido. Por su parte, Cristiano asegura que: «Fue un momento de un click y me quedó en mi cabeza, es la pura verdad…».