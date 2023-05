Pilar Rubio ha dado un paso al frente y ha zanjado, de una vez por todas, los rumores de una presunta enemistad que comparte con su cuñada, Lorena Gómez. Si bien es cierto que la colaboradora de El Hormiguero mantiene una relación de amistad con Vania Millán, la que fuera novia de René Ramos, también es una realidad que quiere con locura a su actual cuñada, digan lo que digan. Y así lo ha hecho saber en sus redes sociales.

La mujer de Sergio Ramos ha compartido una historia en Instagram donde sale Lorena cantando en uno de los shows de WAH Madrid, acompañando su actuación con un corazón rojo. Además, la televisiva ha compartido un post junto al futbolista con el que no solo ha zanjado los rumores de crisis entre ellos, sino que además ha demostrado que su familia (con cuñada incluida) sigue tan unida como siempre. En esta publicación, Lorena Gómez no ha dudado en comentar, asegurando que le encantó tenerles allí. Y es que, Pilar y Sergio no estaban solos, pues entre el público también se encontraba René, lo que hizo todavía más especial la noche. Cabe destacar que, a pesar de que la pareja se encuentra viviendo en París, no dudan en viajar hasta Madrid siempre que la ocasión lo requiere. Y así fue, más teniendo en cuenta que el jugador del equipo francés se encuentra en periodo vacacional.

Dos dardos de golpe

Pero este movimiento en la red no solo ha servido a Pilar Rubio para dejar claro que su relación con su cuñada es tan buena como con el resto de su familia, sino que también ha aprovechado para confirmar que su matrimonio continúa viento en popa. Se trata de la primera vez que la pareja posa juntos desde hace meses, cuando empezaron a sonar los rumores de una crisis matrimonial. Habladurías que llegaron de la mano de Laura Fa y Lorena Vázquez en su podcast Mamazarris, pues al parecer la relación de la madrileña con la familia de su marido habría provocado más de un problema en su matrimonio. Como prueba, la ausencia de la colaboradora de El Hormiguero en las fotos de la hermana del futbolista durante su última visita a la capital francesa. Pero nada más lejos de la realidad. Hace menos de un mes, la presentadora zanjó los rumores de forma concisa: «Es como si se inventan que soy traficante de armas». Y hoy ha vuelto a demostrar que son imparables.

Asimismo, los rumores acerca de una mala sintonía entre Rubio y Lorena suenan con fuerza desde hace tiempo. Concretamente desde que la ex concursante de Operación Triunfo comenzase una relación con René Ramos. Y, aunque ellas mismas se han encargado de desmentirlos en más de una ocasión, los escasos planes familiares y las pocas veces que se han dejado ver juntas los alimentan.