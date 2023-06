Gerard Piqué y Clara Chía, una relación que avanza a golpe de bodas

Gerard Piqué y Clara Chía podrían estar a punto de iniciar una nueva e importante etapa en sus vidas. LOOK ha podido saber, en exclusiva y por medio de fuentes de toda solvencia, que la pareja ha tomado la importante decisión de pasar por el altar, habiendo escogido ya incluso el momento en el que harán pública la buena nueva. De este modo, tanto el ex futbolista del FC Barcelona como la joven cumplirán a rajatabla dicho popular que dice que «de una boda sale otra boda», optando por hacer partícipes a sus seres queridos de su paso al frente durante la ceremonia nupcial de Marc, el hermano del catalán, el cual tiene previsto darse el «sí, quiero» con su todavía novia el próximo 24 de junio.

Es por ello que llama especialmente la atención que, pese a llevar tan solo unos meses juntos de manera oficial, el ex de Shakira y su novia estén dispuestos a unir sus vidas de esta manera tan drástica, más aún teniendo en cuenta que lo harán en una fecha tan importante como la boda de Marc Piqué. Gracias a este movimiento, queda claro que las bodas se han convertido en el momento perfecto de la incipiente pareja para revelar datos importantes de su historia de amor, habiendo llevado a cabo su primera aparición pública durante el enlace matrimonial de Anna Torno y Albert Pedret, uno de los mejores amigos del deportista. En esta ceremonia, el que fuera compañero de vida de Shakira ejercía como testigo de los novios bajo la atenta mirada de Clara Chía, la cual se dejaba fotografiar por primera vez y por los medios de comunicación con un colorido y veraniego vestido de rayas.

Desde ese momento, el romance entre el ex futbolista y su novia se situó en el ojo del huracán, habiendo sido el objeto perfecto de las críticas de la intérprete de Waka Waka en sus últimos temas junto a Bizarrap o Karol G, con los cuales su popularidad ha ido ascendiendo aún más si cabe. Pero esto no parece haber sido en absoluto un impedimento para la pareja, que no ha dudado ni un segundo a la hora de querer afianzar aún más si cabe su vínculo dándose el «sí, quiero», aunque todavía no se sepa con certeza cuándo lo harán ni en qué condiciones.

Lo que sí está claro es que, en menos de un año, Clara y Gerard se han convertido en uno de los tándem más consolidados del panorama nacional, estando dispuestos a aprovechar la boda del hermano de Piqué para compartir con todos sus allegados la gran noticia que supone su unión matrimonial. Un paso que, durante más de diez años, el deportista no ha estado dispuesto a dar con la colombiana pese a tener dos hijos en común.