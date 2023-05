Palabra de Karol G: los pendientes serán maxi y en forma de corazón, o no serán

No cabe duda de que las tendencias van y vienen cada temporada. El fast fashion está a la orden del día y es por ello que algunos complementos y prendas de ropa son pasajeros en nuestros armarios, aunque hay algunos que permanecen en ellos al contar con cierta atemporalidad indispensable. Este es el caso, por ejemplo, de los pendientes en forma de aro, los cuales han ido reinventándose con el paso del tiempo hasta dar lugar a una alteración en forma de corazón que ha enamorado hasta a los rostros más conocidos del panorama nacional.

El fenómeno de masas ha actuado para convertir a los pendientes de corazón en todo un fenómeno viral. Así lo ha dejado entrever la mismísima Karol G, una de las cantantes que más está de moda dentro del panorama musical internacional. Y es que, su popularidad no solo se debe a su impecable voz con tintes reggaetoneros, sino también a su marcado estilo en lo que a la moda se refiere. No resulta extraño que los seguidores de la colombiana se hayan fijado en sus looks, habiéndose dado cuenta de que sus joyas, especialmente las que luce en las orejas, son todas en tamaño maxi, habiendo incluido en su joyero de confianza unos pendientes en forma de corazón que prometen ser todo un must have de cara al próximo verano.

Esta es una tendencia que lleva meses rondando por las cabezas de personas de todos los rincones del planeta, sobre todo teniendo en cuenta que son varias las semanas que lleva la propia Karol luciéndola. Se trata de un complemento de lo más alegre y que sienta fenomenal a todo el mundo, razón por la que muchas firmas conocidas ya se han puesto manos a la obra para crear sus propias versiones y poner así el toque de color a los estilismos diarios de sus clientes.

En lo que a estos accesorios respecta, solo hay un único requisito y es que sean en formato maxi. Son pendientes que se presentan como la mejor opción para dar un toque diferente a cualquier outfit, ya sea para el día a día hasta para ocasiones más especiales. Un complemento de lo más alegre que puede combinarse con todo tipo de colores y formas de lo más originales, las cuales pueden apreciarse en el catálogo de la firma española Lausett por precios que rondan los 50 euros. Por otro lado y si prefieres diseños más sobrios, también existe la opción de la marca Joys basada en líneas más sencillas pero en formato XL al más puro estilo Karol G. Maxi aros lisos o con detalles de pedrería, corazones, mariposas o incluso eslabones: una serie de pendientes que puedes llevar acompañando desde un conjunto de lo más extravagante hasta otro más sencillo, pero que se convertirán en tus mejores aliados ahora que el calor acecha, y por ende, los looks basados en prendas más llamativas.