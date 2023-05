«Hola culés, ha llegado el momento de anunciar que ésta será mi última temporada en el Barça. Desde pequeño, cuando veía los partidos por la tele, siempre soñé jugar con esta camiseta y en este estadio. La realidad ha superado todo lo que soñé». Estas fueron las palabras con las que Sergio Busquets (34) dijo adiós al FC Barcelona este miércoles tras quince temporadas en el primer equipo del club catalán y más de 700 partidos. «Quien me iba a decir cuando llegué siendo juvenil que podría vivir 15 temporadas en el mejor club del mundo, el club de mi vida del que soy y seré aficionado, socio y capitán y he podido superar los 700 partidos. Ha sido un honor, un sueño, un orgullo poder representar este escudo durante tantos años», reza el comunicado emitido expresamente.

«Todo tiene un inicio y un final, y aunque no haya sido una decisión fácil, creo que ha llegado el momento. Quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho posible: trabajadores del club, staff, fisioterapeutas, directivos, presidente, entrenadores, analistas y sorbe todo mis compañeros, con los que he compartido todo. Gracias. También quiero agradecer a los socios y aficionados de todo el mundo, que me han dado su apoyo y su estima durante todo este tiempo. Y cómo no a mi familia, que siempre ha estado a mi lado en los momentos buenos y en los malos», concluye.

Así, todos los focos están puestos ahora en el futuro más inmediato del catalán. Más aún, después de que se haya hecho pública una suculenta oferta de 18 millones de euros netos por temporada del Al Nassr de Cristiano Ronaldo (38), o del Al-Hilal Saudi Football Club, que pretende también a Lionel Messi (35) tras confirmarse que se va del PSG y que no habrá, por tanto, renovación de contrato para el argentino.

Sea como fuere, más allá del terreno del juego, Sergio Busquets cuenta con otros negocios a los que podría dedicarse de lleno tras abandonar el conjunto blaugrana. Ejemplo de ello es Heura, pues se conoce, que Busquets figura entre los rostros conocidos, como Ricky Rubio (32), David Broncano (38) o Sergi Roberto (31), que son inversores de la empresa dedicada a la producción de origen 100%. Asimismo, el catalán también gestiona un campus de verano y, junto con Thiago Alcántara (32), es socio de dos tiendas en Barcelona de Manolo Bakes, la marca que tomó el relevo a Pastelerías Manolo y en la que invierten a su vez otros futbolistas como Álvaro Morata (30), que posee el 50% del negocio, o el madridista Nacho (33).

En el terreno familiar, Sergio Busquest posee una lujosa mansión en Sitges, en la exclusiva urbanización del Rat Penat, en Les Botigues, donde vive con su actual pareja y madre de sus dos hijos, Enzo y Levi, de siete y cinco años respectivamente: la influencer Elena Galera Morón (32) a quien conoció en el año 2014, durante la etapa de ella como enfermera en el Parc Taulí Hospital Universitari de Sabadell.