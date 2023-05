La sorprendente e inesperada petición de Shakira a Tom Cruise

Tom Cruise ha sido uno de los famosos con los que han relacionado a Shakira en los últimos tiempos. Ambos fueron vistos juntos en el Gran Premio de la Fórmula 1, donde no se escondieron y hablaron largo y tendido. Según ciertas informaciones el actor estadounidense estaría muy interesado en conquistar a la artista, pero Shakira ha decidido dar un paso al frente y ha hablado muy claro con Tom Cruise.

Y es que en Estados Unidos ha salido a la luz la sorprendente e inesperada petición que habría hecho Shakira a Tom Cruise tras su encuentro en Miami. La revista Heat asegura que la de Barranquilla habría pedido encarecidamente al actor que deje de intentar conquistarla. «Ella no quiere avergonzarle o molestarle, pero no hay atracción o romance, por su parte, solo estaba siendo amistosa. Se siente halagada, pero no interesada», dice una fuente.

Le habría mandado flores

Cabe recordar que, según ciertas informaciones, el protagonista de Top Gun quedó totalmente seducido por la colombiana. Tanto es así que, tal y como contó una fuente cercana al actor al portal Page Six, Tom Cruise estaba decidido a conquistarla como sea después de notar esa química entre ambos durante el GP de Miami. «Está extremadamente interesado en cortejarla. Hay química y Shakira necesita una almohada suave sobre la que caer, ese podría ser Tom, un tipo atractivo y talentoso»», decía otra fuente.

Al parecer, Tom Cruise incluso dio el primer paso mandándole flores a la cantante tras su encuentro. No quería desaprovechar la oportunidad de que Shakira esté ya viviendo de manera permanente en Miami con sus dos hijos, pero la artista ha decidido poner tierra de por medio y ha pedido al intérprete que no intente tener algo con ella, pues ni se siente atraída ni quiere empezar ningún tipo de relación seria con nadie en estos momentos.