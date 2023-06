La foto definitiva y una mano que lo dice todo: ¡nueva cita de Shakira con Hamilton!

Shakira acaparó todas las miradas en el Gran Premio de España de Fórmula 1. La cantante colombiana volvía a Barcelona radiante meses después de mudarse a Miami. A la artista se le pudo ver en el box de Mercedes, y obviamente su presencia alimenta los rumores de romance con Lewis Hamilton. Pero la cosa no queda ahí, pues han salido a la luz unas fotografías de ambos juntos tras la carrera, celebrando el segundo puesto del británico con algunos amigos más.

Pero lo que más ha sorprendido de todo es que Hamilton no tuvo reparo a la hora de fotografiarse con la de Barranquilla y agarrarla por la cintura para la foto. Las redes sociales arden con la imagen, pues queda claro que entre ambos hay química y muy buen feeling. A Shakira se le vuelve a ver feliz y espectacular como siempre, y el piloto inglés puede ser uno de los motivos de su buen momento.

Aaah pero saben que siii 🤩🤩🤩❣️ Esto se está poniendo bueno 😍😎❣️ Miren por favor la mano de @LewisHamilton en la cintura de @shakira y #LaCarita de ella…onda «IN YOUR FACE & IN YOUR PLACE BABE!» #SHAKIRA cenó sushi con unas Margaritas junto a #LewisHamilton𓃵 & friends en… pic.twitter.com/ea0Rl8fWSH

— 𝕬𝖓𝖉𝖗𝖊𝖆 𝕭𝖎𝖘𝖘𝖔 ⚘🦋 (@AndreaBisso) June 5, 2023