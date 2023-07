Nuevo romance bomba en la vida de Shakira: todo lo que se sabe sobre su nuevo crush

La vida de Shakira dio un giro de 180 grados cuando se separó de Gerard Piqué. Pensó que mudarse a Miami era la solución perfecta para alejarse del foco mediático, pero estaba equivocada. Todos sus pasos son estudiados al detalle, por eso ha salido a la luz la cita que ha tenido con un famoso jugador de baloncesto: Jimmy Butler Have. Les han visto juntos en un famoso restaurante de Londres, aunque ambos intentaron evitar llamar la atención de los reporteros.

Shakira y Jimmy llegaron al local por separado y con varios minutos de diferencia para que nadie descubriera la cita, pero salieron juntos y de madrugada. La cena transcurrió en Novikov Restaurant & Bar, un local con muy buena fama en Londres. Un testigo aseguró que la pareja disfrutó de una tabla de sushi y de unos cócteles. Charlaron animadamente y demostraron tener mucha complicidad, de hecho durante un momento se olvidaron de que estaban en un sitio público.

Shakira podría estar ilusionada

La última vez que se habló de la vida sentimental de Shakira fue para relacionarla con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton. De un momento a otro empezaron a publicarse pruebas que supuestamente demostraban el noviazgo, pero todavía hay muchos flecos sueltos. Fuentes cercanas a la cantante aseguran son solo amigos y que se conocen desde hace muchos años. Sin embargo, Hamilton ha cambiado de ruta en varias ocasiones únicamente para reunirse con Shakira. Este tipo de detalles han desatado los rumores, rumores que van en aumento tras la irrupción de Jimmy Butler Have.

Jimmy Butler Have en un partido / GTRES

La ex de Gerard Piqué no puede evitar ser una estrella de la crónica social y es prácticamente imposible que dé un paso sin que se convierta en noticia. Ha intentado esconder su cita con Jimmy Bulter y todos los datos han terminado saliendo a la luz. Ella iba vestida con un top y unos pantalones largos, mientras él usó una camiseta negra y unos pantalones de terciopelo. Completó el estilismo con un pañuelo. Es decir, estudió su atuendo hasta el más mínimo detalle.

Otras famosas que han estado con Jimmy Butler

Shakira va a marcar la vida de Jimmy Butler. Es una cantante reconocida a nivel mundial y es imposible que no se hable de ciertos aspectos de su vida. Algunas de sus canciones han puesto encima de la mesa asuntos bastante comprometidos y todo ha terminado viendo la luz. ¿Qué papel jugó Clara Chía en su ruptura con Gerard Piqué? Hay preguntas que no se pueden responder claramente porque los protagonistas no han sido claros, pero otros hechos están más que comprobados y también son interesantes.

Shakira en ‘The Tonight Show’ / ‘The Tonight Show’

No es la primera vez que al jugador de baloncesto le relacionan con una estrella. En su momento se dijo que mantenía un noviazgo con la actriz Selena Gómez. Lo que sí está demostrado es que se enamoró de la modelo internacinal Kaitlin Nowak, con quien tiene una hija en común. Si su historia con Shakira evoluciona la cantante estaría más que entretenida. Ella tiene dos hijos con Piqué, Milan y Sasha. ¿Cómo se llevarían entre ellos?